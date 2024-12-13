Google Ads Video Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Videoanzeigen
Erzeugen Sie ansprechende Videoanzeigen für Ihre Google Ads-Kampagnen. Verwandeln Sie Skripte mühelos in fesselnde Videos mit KI-gestütztem Text-zu-Video.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein poliertes 60-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Tech-Startups und Produktvermarkter richtet und eine komplexe Softwarefunktion demonstriert. Der visuelle Stil wird sauber, modern und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen, die mit animierten Grafiken durchsetzt sind, um wichtige Funktionen hervorzuheben, begleitet von einem ruhigen, inspirierenden Instrumentaltrack. Diese "KI-gestützte Videoproduktion" nutzt HeyGens "KI-Avatare", um die Erklärung zu liefern und so einen konsistenten, ansprechenden Präsentator zu gewährleisten, ohne dass ein physischer Sprecher erforderlich ist.
Entwickeln Sie ein fesselndes 15-sekündiges "vertikales Videoanzeige" für Social-Media-Vermarkter, die Gen Z ansprechen und einen Blitzverkauf bewerben. Die Ästhetik sollte visuell auffällig und schnelllebig sein, mit lebendigen Farben, trendigen Übergängen und fettem, auf dem Bildschirm angezeigtem Text, der mit einem beliebten, energiegeladenen Musiktrack synchronisiert ist. Nutzen Sie unbedingt HeyGens "Untertitel-/Caption-Funktion", um maximale Wirkung zu erzielen, auch wenn das Video ohne Ton angesehen wird, und optimieren Sie den gesamten "Videoproduktionsprozess" für eine schnelle Bereitstellung.
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Tutorial-Video für Pädagogen und E-Learning-Plattformen, das ein wissenschaftliches Konzept erklärt. Der visuelle Ansatz sollte klar und anschaulich sein, indem einfache Animationen mit hochwertigen "Stock-Medieninhalten" aus HeyGens Bibliothek kombiniert werden, alles präsentiert vor einem sanften, ambienten Hintergrundmusikstück. Diese "Videoproduktion" wird durch die Nutzung von HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verbessert, die ein geschriebenes Skript direkt in eine überzeugende, leicht verständliche visuelle Lektion für Schüler verwandelt.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Nutzen Sie HeyGens KI, um schnell fesselnde Videoanzeigen für Google Ads und andere PPC-Kampagnen zu produzieren und mit minimalem Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen.
Schnelle Produktion von Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Videoinhalte für verschiedene Social-Media-Plattformen, perfekt für schnelle, wirkungsvolle Werbekampagnen und breitere digitale Marketingstrategien.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die KI-gestützte Videoproduktion für Werbung?
HeyGen vereinfacht die KI-gestützte Videoproduktion, indem es einen leistungsstarken Google Ads Video Maker anbietet. Benutzer können schnell Videoanzeigen mit fortschrittlichen KI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen erstellen, was die Produktion von Marketingvideos beschleunigt.
Kann HeyGen helfen, ansprechende Videoanzeigen für verschiedene Plattformen, einschließlich vertikaler Formate, zu erstellen?
Ja, HeyGen ist als vielseitiger Video Maker konzipiert, der die Erstellung dynamischer Videoanzeigen für verschiedene Plattformen, einschließlich vertikaler Videoanzeigen, ermöglicht. Funktionen wie professionelle Voiceovers und eine umfangreiche Bibliothek mit Stock-Medieninhalten verbessern Ihre Marketingvideoproduktion.
Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Videoinhalten?
HeyGen bietet wesentliche Videobearbeitungsfunktionen für eine verfeinerte Videoproduktion, einschließlich der Möglichkeit, Videosegmente zu kürzen. Benutzer können auch Branding-Kontrollen, Untertitel und geschlossene Untertitel einfügen, um ihre Videoanzeigen für jede Kampagne vollständig anzupassen.
Wie kann HeyGen als effektiver Video Maker für PPC-Kampagnen und Performance Max dienen?
HeyGen fungiert als intuitiver Video Maker, der eine effiziente Videoproduktion für PPC-Kampagnen und Performance Max ermöglicht. Es erlaubt Ihnen, hochwertige Videoanzeigen mit KI-gestützten Tools zu erstellen, die Ihre digitalen Werbemaßnahmen auf Plattformen wie YouTube erheblich verbessern.