Google Ads Video Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Videoanzeigen

Erzeugen Sie ansprechende Videoanzeigen für Ihre Google Ads-Kampagnen. Verwandeln Sie Skripte mühelos in fesselnde Videos mit KI-gestütztem Text-zu-Video.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein poliertes 60-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Tech-Startups und Produktvermarkter richtet und eine komplexe Softwarefunktion demonstriert. Der visuelle Stil wird sauber, modern und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen, die mit animierten Grafiken durchsetzt sind, um wichtige Funktionen hervorzuheben, begleitet von einem ruhigen, inspirierenden Instrumentaltrack. Diese "KI-gestützte Videoproduktion" nutzt HeyGens "KI-Avatare", um die Erklärung zu liefern und so einen konsistenten, ansprechenden Präsentator zu gewährleisten, ohne dass ein physischer Sprecher erforderlich ist.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fesselndes 15-sekündiges "vertikales Videoanzeige" für Social-Media-Vermarkter, die Gen Z ansprechen und einen Blitzverkauf bewerben. Die Ästhetik sollte visuell auffällig und schnelllebig sein, mit lebendigen Farben, trendigen Übergängen und fettem, auf dem Bildschirm angezeigtem Text, der mit einem beliebten, energiegeladenen Musiktrack synchronisiert ist. Nutzen Sie unbedingt HeyGens "Untertitel-/Caption-Funktion", um maximale Wirkung zu erzielen, auch wenn das Video ohne Ton angesehen wird, und optimieren Sie den gesamten "Videoproduktionsprozess" für eine schnelle Bereitstellung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Tutorial-Video für Pädagogen und E-Learning-Plattformen, das ein wissenschaftliches Konzept erklärt. Der visuelle Ansatz sollte klar und anschaulich sein, indem einfache Animationen mit hochwertigen "Stock-Medieninhalten" aus HeyGens Bibliothek kombiniert werden, alles präsentiert vor einem sanften, ambienten Hintergrundmusikstück. Diese "Videoproduktion" wird durch die Nutzung von HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verbessert, die ein geschriebenes Skript direkt in eine überzeugende, leicht verständliche visuelle Lektion für Schüler verwandelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Google Ads Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videoanzeigen für Google Ads-Kampagnen mit KI-gestützten Tools, um Ihre Reichweite zu erhöhen und bessere Leistung zu erzielen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek auswählen, die auf verschiedene Anzeigenformate zugeschnitten ist, um Ihren kreativen Prozess mit Vorlagen & Szenen zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Geben Sie Ihr Skript ein oder laden Sie Medien hoch. Nutzen Sie die KI-gestützte Videoproduktion, um Ihren Text mühelos in dynamische Szenen zu verwandeln.
3
Step 3
Verbessern Sie mit KI-Voiceovers
Fügen Sie Ihrem Video professionelle Voiceovers hinzu, indem Sie aus verschiedenen KI-Stimmen über die Voiceover-Generierung auswählen, um Ihre Botschaft perfekt zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren für Google Ads
Finalisieren und exportieren Sie Ihr Video im idealen Format und Seitenverhältnis für eine nahtlose Integration in Ihre Google Ads-Kampagnen, um Ihre Reichweite mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie Kundenbewertungs-Videoanzeigen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende KI-gestützte Videoanzeigen, die Vertrauen aufbauen und Konversionen für Ihre Marketinginitiativen fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die KI-gestützte Videoproduktion für Werbung?

HeyGen vereinfacht die KI-gestützte Videoproduktion, indem es einen leistungsstarken Google Ads Video Maker anbietet. Benutzer können schnell Videoanzeigen mit fortschrittlichen KI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen erstellen, was die Produktion von Marketingvideos beschleunigt.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Videoanzeigen für verschiedene Plattformen, einschließlich vertikaler Formate, zu erstellen?

Ja, HeyGen ist als vielseitiger Video Maker konzipiert, der die Erstellung dynamischer Videoanzeigen für verschiedene Plattformen, einschließlich vertikaler Videoanzeigen, ermöglicht. Funktionen wie professionelle Voiceovers und eine umfangreiche Bibliothek mit Stock-Medieninhalten verbessern Ihre Marketingvideoproduktion.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Videoinhalten?

HeyGen bietet wesentliche Videobearbeitungsfunktionen für eine verfeinerte Videoproduktion, einschließlich der Möglichkeit, Videosegmente zu kürzen. Benutzer können auch Branding-Kontrollen, Untertitel und geschlossene Untertitel einfügen, um ihre Videoanzeigen für jede Kampagne vollständig anzupassen.

Wie kann HeyGen als effektiver Video Maker für PPC-Kampagnen und Performance Max dienen?

HeyGen fungiert als intuitiver Video Maker, der eine effiziente Videoproduktion für PPC-Kampagnen und Performance Max ermöglicht. Es erlaubt Ihnen, hochwertige Videoanzeigen mit KI-gestützten Tools zu erstellen, die Ihre digitalen Werbemaßnahmen auf Plattformen wie YouTube erheblich verbessern.

