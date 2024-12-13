Google-Anzeigen-Videoersteller: KI-Videoerstellung für beeindruckende Anzeigen
Verwandeln Sie Ihre Ideen in hochwertige Videoanzeigen mit unserer Text-zu-Video-Generierung, perfekt für effektive Videokampagnen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein elegantes 45-Sekunden-Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die vielfältige Werbekreative für ihre Videokampagnen produzieren müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell mit dynamischen Übergängen und einer autoritativen Stimme sein. Zeigen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und KI-Avatare, um zu veranschaulichen, wie man effizient mehrere Kampagnenvariationen generiert.
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Content-Ersteller, die Blogbeiträge in überzeugende Social-Media-Inhalte verwandeln möchten. Mit einem freundlichen, gesprächigen Ton und lebendigen Grafiken sollte dieses Video diejenigen ansprechen, die ihre digitale Reichweite erweitern möchten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schriftliche Inhalte einfach zu konvertieren, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit.
Produzieren Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Video, ideal für digitale Vermarkter, die sich auf mobile-first Werbung konzentrieren, insbesondere für vertikale Videoanzeigen und Bumper-Anzeigen. Dieses schnelle, visuell beeindruckende Video sollte wirkungsvolle Soundeffekte enthalten, die eine schnelle Inhaltslieferung demonstrieren. Betonen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte für schnelle Anpassungen und seine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für hochwertige kreative Assets.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit KI für überlegene Kampagnenleistung und beschleunigte kreative Produktion.
Ansprechende Social-Media- & Bumper-Anzeigen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Inhalte und kurze Videoclips, die perfekt für verschiedene Anzeigenformate sind und das Engagement des Publikums steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Google-Anzeigenvideos?
HeyGen ist eine leistungsstarke KI-Videoerstellungsplattform, die als Google-Anzeigen-Videoersteller konzipiert ist und es Nutzern ermöglicht, schnell ansprechende Werbekreative zu produzieren. Nutzen Sie KI-Avatare und diverse Vorlagen, um hochwertige Videos zu generieren, die auf Ihre Videokampagnen zugeschnitten sind.
Kann HeyGen benutzerdefinierte KI-Avatare für meine Videoinhalte generieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, lebensechte KI-Avatare zu generieren, die Ihre Social-Media-Inhalte und Werbekreative bereichern. Diese Fähigkeit befähigt Unternehmen, die personalisierte Videoproduktion zu skalieren, ohne professionelle Schauspieler oder komplexe Videoproduktion zu benötigen.
Auf welche Weise hilft HeyGen, bestehende Assets in Videos zu konvertieren?
HeyGen verwandelt Ihre kreativen Assets in dynamische Videos durch seine fortschrittlichen Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung von vielfältigen Inhalten wie vertikalen Videoanzeigen oder Bumper-Anzeigen für verschiedene Plattformen.
Bietet HeyGen professionelle Voiceover-Optionen für KI-Videos an?
Absolut. HeyGen bietet robuste Voiceover-Generierungsfunktionen, die sicherstellen, dass Ihre KI-Videoerstellung eine klare und natürlich klingende Erzählung beinhaltet. Diese Funktion verleiht all Ihren Videokampagnen und Werbekreativen einen professionellen Touch.