Google-Anzeigen-Videoersteller: KI-Videoerstellung für beeindruckende Anzeigen

Verwandeln Sie Ihre Ideen in hochwertige Videoanzeigen mit unserer Text-zu-Video-Generierung, perfekt für effektive Videokampagnen.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das zeigt, wie schnell Kleinunternehmer effektive Google-Anzeigenkampagnen starten können. Dieses Video, das sich an vielbeschäftigte Unternehmer richtet, sollte einen energetischen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und einer klaren Stimme haben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierung, um die Einfachheit der KI-Videoerstellung für beeindruckende Google-Anzeigen-Video-Inhalte hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-Sekunden-Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die vielfältige Werbekreative für ihre Videokampagnen produzieren müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell mit dynamischen Übergängen und einer autoritativen Stimme sein. Zeigen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und KI-Avatare, um zu veranschaulichen, wie man effizient mehrere Kampagnenvariationen generiert.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Content-Ersteller, die Blogbeiträge in überzeugende Social-Media-Inhalte verwandeln möchten. Mit einem freundlichen, gesprächigen Ton und lebendigen Grafiken sollte dieses Video diejenigen ansprechen, die ihre digitale Reichweite erweitern möchten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schriftliche Inhalte einfach zu konvertieren, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Video, ideal für digitale Vermarkter, die sich auf mobile-first Werbung konzentrieren, insbesondere für vertikale Videoanzeigen und Bumper-Anzeigen. Dieses schnelle, visuell beeindruckende Video sollte wirkungsvolle Soundeffekte enthalten, die eine schnelle Inhaltslieferung demonstrieren. Betonen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte für schnelle Anpassungen und seine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für hochwertige kreative Assets.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Google-Anzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, hochkonvertierende Videoanzeigen für Ihre Google-Kampagnen mit HeyGens intuitiver KI-gestützter Plattform, die Ihre Reichweite und Ihr Engagement steigert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren ersten Videovorentwurf
Beginnen Sie Ihre Anzeigenerstellung, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Ihre Marketingbotschaft schnell in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln und den KI-Videoerstellungsprozess zu optimieren.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Inhalte und Erzählungen hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit dynamischen KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren und Ihre Inhalte ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität und Verfeinerungen an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anzeige mit Ihrer Marke übereinstimmt, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen für Logos und Farben verwenden, um Ihre Werbekreative zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren und starten Sie Ihre Google-Anzeigenkampagne
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Größenanpassung & Exporte verwenden, um es an verschiedene Google-Anzeigenplatzierungen anzupassen. Laden Sie Ihr Video herunter, bereit für die nahtlose Integration in Ihre nächsten Videokampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgs-Video-Testimonial

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische KI-Videos, die Vertrauen aufbauen und den Produktwert effektiv für Werbekampagnen demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Google-Anzeigenvideos?

HeyGen ist eine leistungsstarke KI-Videoerstellungsplattform, die als Google-Anzeigen-Videoersteller konzipiert ist und es Nutzern ermöglicht, schnell ansprechende Werbekreative zu produzieren. Nutzen Sie KI-Avatare und diverse Vorlagen, um hochwertige Videos zu generieren, die auf Ihre Videokampagnen zugeschnitten sind.

Kann HeyGen benutzerdefinierte KI-Avatare für meine Videoinhalte generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, lebensechte KI-Avatare zu generieren, die Ihre Social-Media-Inhalte und Werbekreative bereichern. Diese Fähigkeit befähigt Unternehmen, die personalisierte Videoproduktion zu skalieren, ohne professionelle Schauspieler oder komplexe Videoproduktion zu benötigen.

Auf welche Weise hilft HeyGen, bestehende Assets in Videos zu konvertieren?

HeyGen verwandelt Ihre kreativen Assets in dynamische Videos durch seine fortschrittlichen Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung von vielfältigen Inhalten wie vertikalen Videoanzeigen oder Bumper-Anzeigen für verschiedene Plattformen.

Bietet HeyGen professionelle Voiceover-Optionen für KI-Videos an?

Absolut. HeyGen bietet robuste Voiceover-Generierungsfunktionen, die sicherstellen, dass Ihre KI-Videoerstellung eine klare und natürlich klingende Erzählung beinhaltet. Diese Funktion verleiht all Ihren Videokampagnen und Werbekreativen einen professionellen Touch.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo