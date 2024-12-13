Go-To-Market-Trainingsvideo-Generator: Schneller starten

Verwandeln Sie Ihre GTM-Strategie mit dynamischen Trainingsvideos, mühelos aus einem Skript erstellt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Trainingsvideo speziell für Vertriebsteams, um sie in ein neues Produkt einzuarbeiten. Das Video sollte einen freundlichen, informativen visuellen Stil verwenden, mit einem AI-Avatar als Hauptmoderator, um eine Beziehung aufzubauen und Inhalte aus einem vorab geschriebenen Skript zu präsentieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine effiziente Produktion, um komplexe Konzepte leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video zur Wertschöpfung, das für soziale Medien optimiert ist. Zielgruppe sind digitale Vermarkter und Social-Media-Manager. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um einen visuell ansprechenden, schnellen Clip mit fettem On-Screen-Text und eingängigem Sounddesign zu erstellen, der die Aufmerksamkeit des Publikums schnell erfasst und den Kernwert eines Dienstes effektiv vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes 60-Sekunden-Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet und sich auf Kundenakquisitionskampagnen konzentriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, relevante Stock-Footage aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, kombiniert mit benutzerdefinierten Branding-Elementen und einem selbstbewussten, überzeugenden Voiceover, das die Zuschauer durch eine Lösung führt und sie zu einer Handlung bewegt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Go-To-Market-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Beschleunigen Sie Ihre GTM-Strategie mit professionellen Trainingsvideos, mühelos mit AI erstellt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihres Go-To-Market-Trainingsskripts und nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Text in dynamische Szenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Sprecher Ihrer Marke fungieren und Ihre Trainingsinhalte zum Leben erwecken.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Marke an
Wenden Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit umfassenden Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Inhalte und nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um professionelle Videos zu erstellen, die für jede Plattform oder jedes Publikum bereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Erstellung von GTM-Anzeigen

Produzieren Sie schnell überzeugende, leistungsstarke Videoanzeigen, um Kundenakquisitionskampagnen zu unterstützen und Ihre Produkteinführung zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine GTM-Strategie-Videos und Produkteinführungen verbessern?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Videogenerator, der es Ihnen ermöglicht, professionelle GTM-Strategie-Videos und Produkteinführungsvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie unsere ansprechenden AI-Avatare und anpassbaren Vorlagen, um überzeugende Wertschöpfungsvideos zu produzieren, die bei Ihren Zielmärkten Anklang finden.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen zur Produktion ansprechender Videos?

HeyGen dient als kreative Plattform und bietet robuste Werkzeuge zur Erstellung ansprechender Videos von Text-zu-Video, komplett mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Voiceovers. Sie können Branding-Kontrollen anwenden und unsere Medienbibliothek nutzen, um fesselnde Social-Media-Inhalte und andere Marketingvideos zu erstellen.

Kann HeyGen den Videoproduktionsprozess für Vermarkter vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich und fungiert als fortschrittlicher Marketing-Video-Maker für Vermarkter. Mit AI-Tools und einem Drag-and-Drop-Editor können Sie problemlos hochwertige animierte Videos und Trainingsvideos erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.

Wie nutzt HeyGen AI zur Erstellung dynamischer Videoinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in dynamische Videoinhalte zu verwandeln, die vielfältige AI-Avatare und natürliche Voiceovers enthalten. Diese AI-Videokreationsfähigkeit ermöglicht die schnelle Entwicklung von professionellen Erklärvideos und Kundenakquisitionskampagnen, die konsistentes Branding und Messaging sicherstellen.

