Globaler Schulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Ermöglichen Sie Ihren L&D-Teams, weltweit ansprechende, mehrsprachige Schulungsinhalte mit realistischen AI-Avataren zu erstellen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für L&D-Teams und HR-Manager, das zeigt, wie HeyGens AI-Avatare das Onboarding von Mitarbeitern revolutionieren können, indem sie einheitliche und ansprechende Einführungsschulungen bieten. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die verschiedene Unternehmensverfahren demonstrieren, ergänzt durch eine freundliche, artikulierte Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um neuen Mitarbeitern einen herzlichen Empfang zu bereiten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für globale L&D-Profis und Unternehmen mit internationalen Belegschaften, das zeigt, wie HeyGen die schnelle Erstellung von mehrsprachigen Schulungsinhalten ermöglicht. Das Video sollte einen dynamischen, visuell ansprechenden Stil haben, der globale Inklusivität durch diverse Bildelemente zeigt, mit einem klaren und selbstbewussten Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Kerninhalt schnell zu generieren, und fügen Sie automatisch generierte Untertitel in mehreren Sprachen hinzu, um die globale Reichweite zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 75-sekündiges Werbevideo für IT-Schulungsabteilungen und Projektmanager, das die Effizienz und Skalierbarkeit der Nutzung von HeyGen als generative AI-Plattform zur Erstellung technischer Tutorials demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte modern und elegant sein, mit einem Fokus auf die Demonstration optimierter Arbeitsabläufe, unterstützt durch ein präzises und sachkundiges Voiceover. Betonen Sie den kosteneffizienten Produktionsaspekt, indem Sie anpassbare Vorlagen und Szenen aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell professionelle Schulungsmodule zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges detailliertes Tutorial-Video für technische Redakteure, Softwareentwickler und Produktteams, das zeigt, wie HeyGen umfassende Videodokumentationen vom Konzept bis zum endgültigen Export erleichtert. Die visuelle Präsentation sollte klar, schrittweise und informativ sein, ähnlich einem praktischen Software-Walkthrough, begleitet von einem ruhigen, lehrreichen Voiceover. Heben Sie die Einfachheit der End-to-End-Videoerstellung hervor, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um komplexe Anweisungen in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, und verwenden Sie dann das Seitenverhältnis-Resizing und Exporte für verschiedene Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein globaler Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, wirkungsvolle und mehrsprachige Schulungsvideos für Ihr globales Publikum mit einer generativen AI-Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Bildungsinhalte. Unsere Plattform nutzt die "Text-zu-Video"-Technologie, um Ihr Skript in dynamische visuelle Schulungen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus diversen "AI-Avataren" wählen, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an Ihre Marke an.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Voiceovers hinzu
Erreichen Sie ein weltweites Publikum, indem Sie direkt in Ihrem Video "mehrsprachige Voiceovers" generieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulung in verschiedenen Sprachen und Kulturen Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen "Schulungsvideos", komplett mit anpassbaren Untertiteln und Branding. Exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Bereitstellung auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gesundheitsschulungen optimieren

Verwandeln Sie komplexe medizinische Informationen in klare, ansprechende Videomodule, um das Verständnis und die Ausbildung von Gesundheitsfachleuten zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen seine generative AI-Plattform zur Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen nutzt seine fortschrittliche generative AI-Plattform, um Text mühelos in überzeugende Schulungsvideos zu verwandeln. Diese AI-Technologie treibt realistische AI-Avatare und dynamische Szenen an, sodass Benutzer hochwertige Inhalte ohne komplexe Produktion erstellen können. Sie rationalisiert den gesamten Prozess der effizienten Erstellung von Schulungsvideos.

Kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, mehrsprachige Schulungsinhalte effizient zu produzieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, mehrsprachige Schulungsinhalte mit Leichtigkeit zu erstellen. Zu den Funktionen gehören die Generierung mehrsprachiger Voiceovers und Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Video-Tutorials und Materialien zur Mitarbeiter-Einführung ein globales Publikum ansprechen. Dies macht HeyGen zu einem unschätzbaren globalen Schulungsvideo-Ersteller.

Welche AI-Avatare stehen zur Verbesserung der Inhalte des globalen Schulungsvideo-Erstellers zur Verfügung?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen AI-Avataren, die für Ihre Bedürfnisse im Bereich des globalen Schulungsvideo-Erstellers verwendet werden können. Diese AI-Avatare erwecken Ihre skriptgenerierten Inhalte zum Leben und bieten eine konsistente und professionelle Bildschirmpräsenz für Videodokumentationen und Schulungsmaterialien. Sie können aus verschiedenen anpassbaren Avataren wählen, die am besten zu Ihrer Marke und Ihrer Schulungsbotschaft passen.

Wie sieht der Prozess von HeyGen für die End-to-End-Videoerstellung, einschließlich der Skripterstellung, aus?

HeyGen bietet eine intuitive End-to-End-Videoerstellungsplattform, die direkt von Ihrem Skript aus startet. Benutzer können Text eingeben, AI-Avatare auswählen und aus anpassbaren Vorlagen wählen, um vollständige Videos zu produzieren. Dieser optimierte Text-zu-Video-Workflow vereinfacht die Inhaltserstellung und macht komplexe Videoproduktion für jedermann zugänglich.

