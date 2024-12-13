Globaler Schulungsvideo-Generator: KI-gestütztes eLearning leicht gemacht
Erstellen Sie mühelos ansprechende, mehrsprachige Schulungsvideos aus Text-zu-Video-Skripten für L&D-Teams weltweit.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Compliance-Schulungsvideo-Update für globale Mitarbeiter, das sich an Compliance-Beauftragte richtet, die kritische Informationen schnell verbreiten müssen. Das Video sollte einen ernsten, aber zugänglichen visuellen Stil annehmen und HeyGens AI-Avatare nutzen, um wichtige Richtlinienänderungen aus einem prägnanten Text-zu-Video-Skript zu übermitteln, um einen konsistenten Ton und eine konsistente Botschaft über verschiedene Regionen hinweg sicherzustellen. Dies demonstriert die Effizienz der Nutzung von AI-Avataren für die schnelle und wirkungsvolle Verbreitung von "Compliance-Schulungen".
Produzieren Sie ein 2-minütiges "Mitarbeiter-Onboarding"-Willkommensvideo für neue globale Teammitglieder, das so gestaltet ist, dass es von HR-Profis ohne Bearbeitungskenntnisse leicht erstellt werden kann. Der visuelle und akustische Stil sollte warm, informativ und visuell ansprechend sein und HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um die Unternehmenskultur und die ersten Schritte zu präsentieren. Eine freundliche AI-Sprachüberlagerung führt den Zuschauer durch die wichtigsten Informationen und betont die Benutzerfreundlichkeit der Plattform für die schnelle Inhaltserstellung.
Formulieren Sie ein 60-sekündiges technisches "Videodokumentations"-Stück für Produktentwickler und Support-Ingenieure, das eine neue API-Integration detailliert beschreibt. Der visuelle Ansatz sollte hochfunktional und sauber sein, indem präzises Text-zu-Video aus einem Skript verwendet wird, um komplizierte Schritte zu erklären, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel für Klarheit in lauten Umgebungen. Der Ton sollte eine direkte, erklärende AI-Sprachüberlagerung sein, die die Leistungsfähigkeit einer "generativen AI-Plattform" demonstriert, um technische Spezifikationen schnell in klare visuelle Anleitungen zu verwandeln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalierbare globale Kursentwicklung.
Produzieren Sie schnell umfangreiche Schulungskurse und machen Sie sie durch mehrsprachige Inhalte für ein vielfältiges, weltweites Publikum zugänglich.
Verbesserte Schulungsbeteiligung.
Nutzen Sie AI-Avatare und ansprechende Videoformate, um die Teilnahme der Lernenden und die Wissensspeicherung in allen Schulungsprogrammen erheblich zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit generativer KI?
HeyGen nutzt seine fortschrittliche generative KI-Plattform, um Textskripte in professionelle Videos zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und automatisch AI-Sprachüberlagerungen und Untertitel generieren, was es ideal für die Erstellung mehrsprachiger Inhalte ohne komplexe Bearbeitung macht.
Welche Export- und Freigabeoptionen bietet HeyGen?
HeyGen unterstützt hochwertige Video-Exporte, die es Benutzern ermöglichen, ihre fertigen Projekte für verschiedene Plattformen herunterzuladen. Darüber hinaus bietet HeyGen intelligente Freigabemöglichkeiten, die sicherstellen, dass Ihre Videos, komplett mit AI-Sprachüberlagerungen und Untertiteln, leicht an Ihr Zielpublikum verteilt werden können.
Sind komplexe Videobearbeitungskenntnisse erforderlich, um HeyGen zu nutzen?
Nein, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und erfordert keine vorherigen Videobearbeitungskenntnisse. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Bibliothek von Vorlagen ermöglichen es jedem, effizient überzeugende Videos zu erstellen.
Kann HeyGen zur Erstellung von Videodokumentationen oder Schulungsmaterialien verwendet werden?
Absolut, HeyGen ist eine ausgezeichnete Lösung zur Erstellung umfassender Videodokumentationen und Schulungsmaterialien, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding und Compliance-Schulungen. Mit Funktionen wie dem Bildschirmrekorder und der Möglichkeit, Schulungsskripte in Videos umzuwandeln, vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Anleitungsvideos.