Globaler Schulungsvideo-Generator: KI-gestütztes eLearning leicht gemacht

Erstellen Sie mühelos ansprechende, mehrsprachige Schulungsvideos aus Text-zu-Video-Skripten für L&D-Teams weltweit.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Anleitungsvideo für L&D-Teams und IT-Administratoren, das demonstriert, wie HeyGen die Erstellung von mehrsprachigem Inhalt vereinfacht. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen der Plattform, begleitet von AI-Avataren, die komplexe Einrichtungsprozesse mit präzisen AI-Sprachüberlagerungen und automatisch generierten Untertiteln erklären, um zu zeigen, wie die Funktion "globaler Schulungsvideo-Generator" die internationale Bereitstellung vereinfacht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Compliance-Schulungsvideo-Update für globale Mitarbeiter, das sich an Compliance-Beauftragte richtet, die kritische Informationen schnell verbreiten müssen. Das Video sollte einen ernsten, aber zugänglichen visuellen Stil annehmen und HeyGens AI-Avatare nutzen, um wichtige Richtlinienänderungen aus einem prägnanten Text-zu-Video-Skript zu übermitteln, um einen konsistenten Ton und eine konsistente Botschaft über verschiedene Regionen hinweg sicherzustellen. Dies demonstriert die Effizienz der Nutzung von AI-Avataren für die schnelle und wirkungsvolle Verbreitung von "Compliance-Schulungen".
Produzieren Sie ein 2-minütiges "Mitarbeiter-Onboarding"-Willkommensvideo für neue globale Teammitglieder, das so gestaltet ist, dass es von HR-Profis ohne Bearbeitungskenntnisse leicht erstellt werden kann. Der visuelle und akustische Stil sollte warm, informativ und visuell ansprechend sein und HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um die Unternehmenskultur und die ersten Schritte zu präsentieren. Eine freundliche AI-Sprachüberlagerung führt den Zuschauer durch die wichtigsten Informationen und betont die Benutzerfreundlichkeit der Plattform für die schnelle Inhaltserstellung.
Formulieren Sie ein 60-sekündiges technisches "Videodokumentations"-Stück für Produktentwickler und Support-Ingenieure, das eine neue API-Integration detailliert beschreibt. Der visuelle Ansatz sollte hochfunktional und sauber sein, indem präzises Text-zu-Video aus einem Skript verwendet wird, um komplizierte Schritte zu erklären, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel für Klarheit in lauten Umgebungen. Der Ton sollte eine direkte, erklärende AI-Sprachüberlagerung sein, die die Leistungsfähigkeit einer "generativen AI-Plattform" demonstriert, um technische Spezifikationen schnell in klare visuelle Anleitungen zu verwandeln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein globaler Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, mehrsprachige Schulungsvideos mit KI. Verwandeln Sie Skripte in dynamische Inhalte und erreichen Sie Ihre globale Belegschaft ohne Bearbeitungskenntnisse.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie Ihr Skript einfügen oder eine Vorlage verwenden. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text mit der "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie in ein dynamisches Video, was den Einstieg erleichtert.
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren. Personalisieren Sie deren Aussehen und Stimme, um Ihre Marke und Ihren Schulungsstil widerzuspiegeln und eine ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
Step 3
Lokalisieren Sie Ihre Inhalte
Erhöhen Sie die Zugänglichkeit und erreichen Sie ein globales Publikum, indem Sie automatisch "Untertitel" in mehreren Sprachen generieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft bei jedem Lernenden ankommt, egal wo er sich befindet.
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und "Größenanpassung & Exporte" in verschiedenen Formaten. Verteilen Sie Ihre hochwertigen, AI-generierten Inhalte auf all Ihren bevorzugten Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klare und effektive Schulungsvideos

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie Compliance oder technische Anleitungen, in leicht verständliche und visuell ansprechende Videodokumentationen für alle Mitarbeiter.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit generativer KI?

HeyGen nutzt seine fortschrittliche generative KI-Plattform, um Textskripte in professionelle Videos zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und automatisch AI-Sprachüberlagerungen und Untertitel generieren, was es ideal für die Erstellung mehrsprachiger Inhalte ohne komplexe Bearbeitung macht.

Welche Export- und Freigabeoptionen bietet HeyGen?

HeyGen unterstützt hochwertige Video-Exporte, die es Benutzern ermöglichen, ihre fertigen Projekte für verschiedene Plattformen herunterzuladen. Darüber hinaus bietet HeyGen intelligente Freigabemöglichkeiten, die sicherstellen, dass Ihre Videos, komplett mit AI-Sprachüberlagerungen und Untertiteln, leicht an Ihr Zielpublikum verteilt werden können.

Sind komplexe Videobearbeitungskenntnisse erforderlich, um HeyGen zu nutzen?

Nein, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und erfordert keine vorherigen Videobearbeitungskenntnisse. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Bibliothek von Vorlagen ermöglichen es jedem, effizient überzeugende Videos zu erstellen.

Kann HeyGen zur Erstellung von Videodokumentationen oder Schulungsmaterialien verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist eine ausgezeichnete Lösung zur Erstellung umfassender Videodokumentationen und Schulungsmaterialien, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding und Compliance-Schulungen. Mit Funktionen wie dem Bildschirmrekorder und der Möglichkeit, Schulungsskripte in Videos umzuwandeln, vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Anleitungsvideos.

