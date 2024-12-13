Globaler Team-Video-Maker: Gemeinsam fesselnde Inhalte erstellen

Erstellen Sie ein professionelles 90-Sekunden-Video, das zeigt, wie HeyGen die Prozesse zur Erstellung von Videos für große Unternehmen mit verteilten Teams vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil sollte unternehmensgerecht, sauber und hoch effizient sein, mit dynamischen Übergängen zwischen weltweit verteilten Teammitgliedern. Heben Sie hervor, wie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript es jedem ermöglicht, zu hochwertigen Videoinhalten beizutragen und komplexe Videoproduktionsabläufe zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein warmes und einladendes 60-Sekunden-Video für die interne Kommunikation von HR-Abteilungen, das sich auf die Förderung der multikulturellen Zusammenarbeit innerhalb einer globalen Organisation konzentriert. Der visuelle Stil sollte vielfältige Teammitglieder zeigen, die positiv interagieren, mit einer freundlichen, beruhigenden Stimme im Hintergrund. Betonen Sie, wie die Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen konsistente markengerechte Videos für verschiedene Sprachgruppen liefern kann, um die interne Kommunikation zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-Minuten-Erklärvideo für Marketingmanager und Content-Ersteller, das die Effizienz eines AI-Video-Makers veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte klar und prägnant sein, mit animierten Grafiken und einem sachkundigen, ansprechenden AI-Avatar. Zeigen Sie die AI-Avatare-Funktion von HeyGen, indem ein Avatar die wichtigsten Vorteile präsentiert, komplexe Themen auf verständliche Weise erklärt und demonstriert, wie sie die Inhaltserstellung beschleunigt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Werbevideo für Social-Media-Manager und digitale Vermarkter, die im Team arbeiten, und zeigen Sie die Agilität der Videoproduktion. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und zeitgemäß sein, mit schnellen Schnitten und einem lebhaften Soundtrack. Veranschaulichen Sie, wie kollaborative Videobearbeitungssoftware von HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis profitiert, sodass Teams Inhalte schnell für verschiedene soziale Plattformen anpassen können, während die visuelle Integrität erhalten bleibt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der globale Team-Video-Maker funktioniert

Optimieren Sie die Videoerstellung und Zusammenarbeit über Ihre internationalen Teams hinweg mit unserer intuitiven AI-Plattform, die auf Effizienz und konsistente Markenbildung ausgelegt ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren ersten Entwurf
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript in ein Video umwandeln. Dies legt die Grundlage und verwandelt Ihre Ideen mühelos in eine visuelle Geschichte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie AI-Avatare auswählen und Szenen anpassen. Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen, um sicherzustellen, dass alle visuellen Elemente mit der globalen Botschaft und Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmen.
3
Step 3
Lokalisierung für Reichweite anwenden
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft bei vielfältigen Zielgruppen ankommt, indem Sie automatische Untertitel/Beschriftungen in mehreren Sprachen generieren. Dies macht Ihr Video für alle Zuschauer zugänglich und ansprechend, unabhängig vom Standort.
4
Step 4
Exportieren und global teilen
Finalisieren Sie Ihr Video für jede Plattform, indem Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen. Produzieren Sie hochwertige Videoinhalte, die für verschiedene Kanäle optimiert sind, und ermöglichen Sie eine breite Verbreitung an Ihr globales Publikum.

Anwendungsfälle

Verbesserung der internen Kommunikation & Einarbeitung

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Videos für globale Teams?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Maker, der globale Teams befähigt, professionelle Videoinhalte effizient zu produzieren. Es optimiert Videoproduktionsabläufe mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript, um markengerechte Videos für unterschiedliche Bedürfnisse sicherzustellen.

Welche kollaborativen Werkzeuge bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen bietet robuste kollaborative Videobearbeitungssoftware, die es Teams ermöglicht, nahtlos an Videoprojekten zusammenzuarbeiten. Seine cloudbasierte Videobearbeitungsplattform unterstützt Echtzeit-Kollaboration, gemeinsamen Speicher und effizientes Datenmanagement für Videoproduktionsabläufe, was sie ideal für multikulturelle Zusammenarbeit macht.

Kann HeyGen Videos für verschiedene Plattformen und Marken anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht umfassende Anpassungen, sodass Benutzer markengerechte Videos mit gebrandeten Vorlagen und Kontrolle über Logos und Farben erstellen können. Zu den technischen Funktionen gehören Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, die sicherstellen, dass Ihre Videoinhalte perfekt für jede Online-Videoplattform optimiert sind und für verschiedene Kommunikationskanäle skaliert werden können.

Bietet HeyGen AI-Funktionen für verbesserte Videozugänglichkeit?

HeyGen, ein fortschrittlicher AI-Video-Maker, verbessert die Zugänglichkeit erheblich durch Funktionen wie AI-gestützte Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Beschriftungen. Dieses AI-Tool für Videomarketing befähigt multilinguale Teams, Videos zu erstellen und zu übersetzen, um ein breiteres Engagement und eine größere Reichweite für ihre Videoinhalte bei globalen Zielgruppen sicherzustellen.

