Global Workforce Update Video Maker: Vereinfachen Sie die interne Kommunikation

Erstellen Sie ansprechende Videoinhalte für Ihre globalen Teams mit Text-zu-Video aus Skripten für klare interne Kommunikation.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für interne Mitarbeiter in globalen Teams, das ein schnelles Update zu den jüngsten Unternehmensleistungen liefert. Der visuelle Stil sollte optimistisch und professionell sein, mit dynamischen Infografiken und einer klaren, begeisterten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schriftliche Updates mühelos in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln, die die interne Kommunikation stärkt und den Erfolg unserer globalen Teams feiert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Willkommensvideo für neue internationale Mitarbeiter, die unserem Team beitreten. Der Ton sollte warm und freundlich sein und verschiedene AI-Avatare einbeziehen, um unser inklusives globales Team zu repräsentieren. Dieses Onboarding-Video wird Unternehmenswerte und wichtige Kontakte vorstellen und HeyGens AI-Avatare-Funktion nutzen, um einen personalisierten und ansprechenden ersten Eindruck für unsere neuen Teammitglieder zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges ansprechendes Video für alle Mitarbeiter, das eine neue unternehmensweite Initiative ankündigt. Visuell sollte es modern und ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und fetten Textüberlagerungen, begleitet von einem energetischen Soundtrack. Dieses Mitarbeiter-Engagement-Video sollte HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell eine professionelle und fesselnde Ankündigung zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregt und Begeisterung weckt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges Schulungsvideo für die globale Belegschaft, das ein neues Software-Tool oder einen Prozess erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, indem Bildschirmaufnahmen mit animierten Überlagerungen kombiniert werden, unterstützt von einer ruhigen, klaren Stimme. Um maximale Zugänglichkeit und Klarheit für unsere vielfältigen globalen Teams zu gewährleisten, integrieren Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um diese AI-Videoerstellung für alle zugänglich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Global Team Update Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Video-Updates für Ihre globalen Teams, um klare Kommunikation zu gewährleisten und Verbindung über alle Zeitzonen hinweg zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Update-Skripts. Nutzen Sie die Kraft der Text-zu-Video-Generierung, um Ihren Text sofort in eine visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Diese Funktion ermöglicht einen professionellen und personalisierten Touch, ohne dass eine Kamera benötigt wird.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihr globales Publikum, indem Sie automatische Untertitel/Captions hinzufügen. Sie können auch Branding-Elemente anpassen, um sich an die Identität Ihres Unternehmens anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr ansprechender Videoinhalt ist nun bereit, mit Ihren globalen Teams geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Mitarbeiterengagement & Moral

.

Entwickeln Sie inspirierende und motivierende Video-Updates, um eine starke Unternehmenskultur zu fördern und die Verbindung unter vielfältigen globalen Mitarbeitern zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender Videos für globale Belegschafts-Updates?

HeyGen dient als intuitiver Global Workforce Update Video Maker, der nahtlose AI-Videoerstellung für die interne Kommunikation in globalen Teams ermöglicht. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um konsistente Botschaften effizient zu übermitteln.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Unternehmen?

HeyGen befähigt Unternehmen mit leistungsstarken AI-Videoerstellungstools, einschließlich AI-Avataren, Voiceover-Generierung und anpassbaren Videovorlagen. Dies beschleunigt die Produktion von Unternehmensvideos und sorgt für ansprechende Videoinhalte für verschiedene Bedürfnisse.

Kann HeyGen Textskripte in professionelle Videos mit Branding umwandeln?

Absolut, HeyGen glänzt in der Text-zu-Video-Generierung und verwandelt Ihre Skripte in dynamische Videos. Es bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben für konsistente, professionelle interne Kommunikation zu integrieren.

Welche Tools bietet HeyGen, um die Zugänglichkeit von Videos für globale Teams zu gewährleisten?

HeyGen bietet wesentliche AI-Tools wie automatische Untertitel/Captions und mehrsprachige Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre ansprechenden Videoinhalte effektiv diverse globale Teams erreichen. Dies verbessert die Zugänglichkeit für die interne Kommunikation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo