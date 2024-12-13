Globaler Team-Trainingsvideo-Generator für L&D-Teams

Erstellen Sie ansprechende, mehrsprachige Trainingsvideos für globale Teams mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges Compliance-Trainingsvideo, das neue Datenschutzbestimmungen für alle bestehenden Mitarbeiter erklärt und die Bedeutung der Einhaltung betont. Dieser informative Inhalt richtet sich an L&D-Teams und die allgemeine Belegschaft und nutzt HeyGens robuste Vorlagen und Szenen für einen strukturierten Ablauf. Komplexe juristische Texte werden direkt über Text-zu-Video aus dem Skript in Videos umgewandelt. Der visuelle Stil sollte sauber und autoritativ sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, während der Ton ruhig und instruktiv bleibt, verstärkt durch umfassende Untertitel für Barrierefreiheit. Dies zeigt seine Stärke als effektiver "AI-Video-Generator" für kritische "Trainingsvideos".
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video-Tutorial, das eine neue Funktion in unserem CRM-System für unsere globalen Vertriebs- und Support-Teams demonstriert. Dieses dynamische Video sollte sich speziell an Vertriebs- und Supportmitarbeiter in verschiedenen Regionen richten und relevantes B-Roll-Material aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Support einbeziehen, um praktische Anwendungsfälle zu veranschaulichen. Der Inhalt wird effizient aus einem geschriebenen Skript über Text-zu-Video aus dem Skript generiert, mit einem schnellen, wirkungsvollen visuellen Stil und einem optimistischen und klaren Audiotrack, um eine schnelle Verbreitung von "Mitarbeiter-Trainings"-Updates zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Modul zur Führungskräfteentwicklung über effektive interkulturelle Kommunikation für das mittlere und obere Management innerhalb unserer globalen Teams. Dieses polierte Video, das sich an Führungsebenen richtet, wird diverse AI-Avatare zeigen, die Schlüsselkonzepte mit professioneller Voiceover-Generierung in verschiedenen Akzenten präsentieren. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und einfühlsam sein, mit metaphorischen Bildern, und für vielseitige Darstellung durch Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis gestaltet sein, um HeyGens Rolle bei der Erstellung von "AI-gestützten eLearning"-Lösungen für komplexe Themen im Zusammenhang mit "globalen Teams" hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein globaler Team-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und präzise Trainingsvideos für Ihre globalen Teams mit AI-gestützten Tools, um Lernen und Konsistenz zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie damit, Ihr Trainingsskript in den Editor zu erstellen oder einzufügen. Unsere Plattform unterstützt Text-zu-Video aus dem Skript und verwandelt Ihre Worte in ansprechende visuelle Inhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Trainingsperson zu repräsentieren. Personalisieren Sie Ihr Video mit ansprechenden Szenen und Layouts.
3
Step 3
Generieren Sie mehrsprachige Untertitel
Stellen Sie sicher, dass Ihr Training jedes globale Teammitglied erreicht, indem Sie automatisch genaue Untertitel in mehreren Sprachen generieren, um Inhalte weltweit zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihr AI-generiertes Trainingsvideo und exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis, bereit für die sofortige Verteilung an Ihre globalen Teams.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Trainingsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es L&D-Teams ermöglicht, mühelos Text in ansprechende Trainingsvideos zu verwandeln. Es nutzt realistische AI-Avatare und hochwertige AI-Voiceovers, um die Produktion von Mitarbeiter-Trainingsinhalten erheblich zu vereinfachen.

Kann HeyGen mehrsprachige Inhalte und Barrierefreiheit für globale Teams unterstützen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, globale Teams zu unterstützen, indem es die Erstellung von mehrsprachigen Inhalten ermöglicht. Die Plattform generiert automatisch genaue Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos zugänglich und effektiv für diverse Zielgruppen sind.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenbildung von Trainingsvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet robuste Anpassungsfunktionen für Marken, die es Benutzern ermöglichen, Unternehmenslogos, spezifische Farbpaletten und andere Markenassets direkt in ihre Trainingsvideos zu integrieren. Dies wird durch den intuitiven Drag-and-Drop-Editor und professionelle Vorlagen erleichtert.

Wie effizient ist der Prozess zur Erstellung von Mitarbeiter-Trainingsvideos mit HeyGens Plattform?

Die Erstellung von Mitarbeiter-Trainingsvideos mit HeyGen ist dank seiner Text-zu-Video-Fähigkeiten und der benutzerfreundlichen Oberfläche außerordentlich effizient. Sie können schnell hochwertige Inhalte produzieren, einschließlich Compliance-Trainings, ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse zu benötigen.

