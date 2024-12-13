Globaler Operations-Video-Generator für Unternehmens-Teams

Erreichen Sie Workflow-Effizienz und liefern Sie konsistente Botschaften über Ihre globalen Teams hinweg mit anpassbaren Vorlagen und Szenen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Marketingmanager, die komplexe Dienstleistungen vereinfachen möchten. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebhaften Animationen und einer freundlichen, optimistischen AI-Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, ein einfaches Skript in ein professionelles Video zu verwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten und lebensechte AI-Avatare verwenden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Informationsvideo für multinationale Unternehmenskommunikationsteams und HR-Abteilungen, das zeigt, wie ein globaler Operations-Video-Generator die interne Kommunikation verbessern kann. Das Video sollte eine professionelle, saubere visuelle Ästhetik haben, mit diversen AI-Avataren, die globale Teams repräsentieren, und eine hochwertige Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen bieten, ergänzt durch präzise Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Anzeige für digitale Vermarkter und Content-Ersteller, die das kreative Potenzial einer AI-Videoplattform demonstriert. Der visuelle Stil sollte auffällig und schnelllebig sein, mit trendiger Musik und nahtlosen Übergängen, die benutzerdefinierte Branding-Elemente integrieren. Zeigen Sie die Vielseitigkeit von vorgefertigten Vorlagen und Szenen, um schnell fesselnde Marketinginhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 50-sekündiges Unternehmensupdate-Video für Betriebsleiter und IT-Fachleute in großen Unternehmen, das zeigt, wie ein Enterprise Operations Video Generator die Workflow-Effizienz steigern kann. Verwenden Sie einen eleganten, informativen visuellen Stil, der subtile Datenvisualisierungen und eine klare, autoritative Erzählung beinhaltet. Stellen Sie globale Reichweite und einfache Teilbarkeit sicher, indem Sie präzise Untertitel und die Möglichkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export für verschiedene Plattformen nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein globaler Operations-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe betriebliche Richtlinien und Schulungen schnell und effizient in ansprechende, zugängliche Videoinhalte für Ihre globale Belegschaft.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder vorgefertigte Vorlagen verwenden. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um sofort Szenen aus Ihrem Text zu generieren, was die Inhaltserstellung intuitiv und schnell macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Sprecher zu repräsentieren. Diese realistischen digitalen Präsentatoren vermitteln Ihre Botschaft mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen für jedes globale Operationsszenario.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Voiceovers hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit für Ihr internationales Publikum, indem Sie unsere AI-Voiceover-Generierung in zahlreichen Sprachen nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft weltweit Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und integrieren
Finalisieren Sie Ihr Video mit individuellem Branding und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für diverse Plattformen. Dies stellt sicher, dass Ihre globalen Operationsvideos nahtlos in Ihre bestehenden Workflows integriert werden und die Workflow-Effizienz steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimierte interne Kommunikation

.

Produzieren Sie konsistente und inspirierende Videobotschaften für globale Teams, um die Ausrichtung auf die Unternehmensvision und betriebliche Updates sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die kreative Videoproduktion mit AI?

HeyGen befähigt Nutzer, ansprechende Videos mit fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen. Sie können Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren umwandeln und natürliche AI-Voiceovers generieren, unterstützt durch eine Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen.

Kann HeyGen die Videoproduktion für Unternehmensoperationen optimieren?

Ja, HeyGen ist ein Enterprise Operations Video Generator, der die Workflow-Effizienz steigert. Er ermöglicht Teams, Operationen zu optimieren und effektiv an Videoprojekten zusammenzuarbeiten, wodurch die Erstellung komplexer Videos einfach und schnell wird.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Erklärvideos?

Als leistungsstarker Erklärvideo-Macher bietet HeyGen umfangreiche Anpassungsfunktionen für das Branding, einschließlich Logo- und Farbsteuerung. Sie können auch diverse Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos stets die einzigartige Identität Ihrer Marke auf unserer AI-Videoplattform widerspiegeln.

Welche globalen Kommunikationsfunktionen bietet HeyGen für Videoinhalte?

HeyGen fungiert als globaler Operations-Video-Generator, indem es umfangreiche Sprachfähigkeiten unterstützt. Es generiert automatisch Untertitel und bietet AI-Voiceovers in über 140 Sprachen, was eine effektive Kommunikation über diverse Zielgruppen hinweg ermöglicht.

