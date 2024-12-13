Globaler Onboarding-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Schulungsvideos

Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihren globalen Onboarding-Prozess in ein fesselndes, konsistentes Erlebnis für jeden neuen Mitarbeiter, egal wo er sich befindet. Dieses 60-Sekunden-Video richtet sich an HR-Manager und L&D-Profis in multinationalen Unternehmen und zeigt, wie ein globaler Onboarding-Videoersteller das Training vereinheitlichen kann. Visuell sollte es elegant und professionell mit einem Hauch von freundlicher Animation sein, ergänzt durch eine klare, optimistische Stimme. Heben Sie die Kraft der Nutzung von HeyGen's AI-Avataren hervor, um wichtige Informationen zu präsentieren und eine konsistente Markenstimme in allen lokalisierten Inhalten sicherzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ermöglichen Sie Ihren neuen Mitarbeitern ein wirklich personalisiertes Onboarding-Erlebnis, das sie von Anfang an wertgeschätzt fühlen lässt. Dieser 45-Sekunden-Spot ist für kleine bis mittelständische Geschäftsinhaber und L&D-Teams konzipiert und zeigt, wie einfach ansprechende Inhalte produziert werden können. Es bietet einen modernen, sauberen visuellen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik und einer motivierenden professionellen Stimme. Demonstrieren Sie, wie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die schnelle Erstellung personalisierter Onboarding-Videos ermöglicht, die auf individuelle Rollen oder Abteilungen zugeschnitten sind.
Beispiel-Prompt 2
Überwinden Sie Sprachbarrieren in Ihrem Mitarbeiterschulungsprogramm und begrüßen Sie eine vielfältige Belegschaft mit inklusiven Inhalten. Diese 30-Sekunden-Eingabeaufforderung richtet sich an globale Unternehmen und Schulungsabteilungen, die mit Lokalisierung kämpfen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebendig sein, mit diversen Teammitgliedern und schnellen Szenenwechseln, begleitet von subtiler, aufbauender Musik. Betonen Sie HeyGen's robuste Voiceover-Generierungsfunktion, die zeigt, wie mühelos mehrsprachige Videoinhalte für eine wirklich globale Reichweite erstellt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Optimieren Sie Ihren Videoerstellungs-Workflow und begeistern Sie neue Mitarbeiter mit professionellen, hochwertigen Inhalten, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Dieses 60-Sekunden-Video richtet sich an HR-Abteilungen und Recruiter, die nach effizienten Videolösungen suchen. Es sollte einen schnellen, illustrativen visuellen Stil annehmen, der komplexe Prozesse einfach erscheinen lässt, gepaart mit fröhlicher, ermutigender Musik und klarer Erzählung. Veranschaulichen Sie die Benutzerfreundlichkeit, indem Sie sich auf HeyGen's vorgefertigte Vorlagen & Szenen konzentrieren, die einen schnellen Start für jedes Onboarding-Video-Projekt bieten.
Wie ein globaler Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie personalisierte, mehrsprachige Onboarding-Videos in großem Maßstab mit einer AI-gesteuerten Plattform, die sicherstellt, dass sich jeder neue Mitarbeiter von Tag eins an verbunden fühlt, egal wo er sich befindet.

1
Step 1
Erstellen Sie personalisierte Onboarding-Videos
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Onboarding-Skripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um Ihren Text in fesselnde Videoinhalte zu verwandeln, sodass Sie mühelos personalisierte Onboarding-Videos für jedes neue Teammitglied erstellen können.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Voiceovers
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischen AI-Avataren, die Ihre Botschaft übermitteln. Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Avataren und kombinieren Sie sie mit AI-generierten Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre globalen Onboarding-Videos einen konsistenten und professionellen Sprecher haben.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Branding-Elemente an
Integrieren Sie das einzigartige Branding Ihres Unternehmens mit unseren umfassenden Branding-Kontrollen. Fügen Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente hinzu, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild zu schaffen, das Ihre Unternehmensidentität in allen mit unserem Videoerstellungstool erstellten Inhalten verstärkt.
4
Step 4
Exportieren und skalieren Sie globales Onboarding
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen mit unserer Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihre Inhalte mühelos, um neue Mitarbeiter weltweit effizient willkommen zu heißen und Video-Onboarding in großem Maßstab für Ihr wachsendes Team zu erleichtern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Onboarding-Erklärungen

Verwandeln Sie komplexe Produktdetails oder Verfahrensanleitungen in klare, ansprechende Videoerklärungen für ein effektiveres Onboarding.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, personalisierte Onboarding-Videos für ein globales Publikum zu erstellen?

HeyGen, eine AI-gesteuerte Plattform, ermöglicht es Ihnen, personalisierte Onboarding-Videos einfach mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Sie können auch Videolokalisierungsfunktionen nutzen, um ein globales Publikum anzusprechen und jedem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, mit einem globalen Onboarding-Videoersteller willkommen zu sein.

Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Skalierung von Video-Onboarding-Bemühungen mit HeyGen?

HeyGen's realistische AI-Avatare ermöglichen ein effizientes Video-Onboarding in großem Maßstab, indem sie Text in fesselnde Videoinhalte verwandeln, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. Dies vereinfacht die Erstellung konsistenter, hochwertiger Mitarbeiter-Onboarding-Videos in Ihrer gesamten Organisation erheblich.

Kann ich HeyGen-Onboarding-Video-Vorlagen an die Identität meiner Marke anpassen?

Absolut! HeyGen bietet eine Vielzahl von Onboarding-Video-Vorlagen, die Sie vollständig mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke anpassen können. Dies stellt sicher, dass jedes Mitarbeiter-Onboarding-Video die einzigartige Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt und gleichzeitig eine professionelle Erfahrung durch unser Videoerstellungstool bietet.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos für diverse Teams?

HeyGen vereinfacht die Erstellung mehrsprachiger Videos, indem Sie Voiceovers und Untertitel in verschiedenen Sprachen direkt aus Ihrem Skript generieren können. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre globalen Onboarding-Videos für diverse Teams weltweit zugänglich und effektiv sind, durch fortschrittliche Videolokalisierung.

