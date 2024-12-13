Globaler Onboarding-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Schulungsvideos
Erstellen Sie mühelos personalisierte, mehrsprachige Onboarding-Videos mit AI-Avataren, um Mitarbeiter weltweit zu begeistern.
Ermöglichen Sie Ihren neuen Mitarbeitern ein wirklich personalisiertes Onboarding-Erlebnis, das sie von Anfang an wertgeschätzt fühlen lässt. Dieser 45-Sekunden-Spot ist für kleine bis mittelständische Geschäftsinhaber und L&D-Teams konzipiert und zeigt, wie einfach ansprechende Inhalte produziert werden können. Es bietet einen modernen, sauberen visuellen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik und einer motivierenden professionellen Stimme. Demonstrieren Sie, wie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die schnelle Erstellung personalisierter Onboarding-Videos ermöglicht, die auf individuelle Rollen oder Abteilungen zugeschnitten sind.
Überwinden Sie Sprachbarrieren in Ihrem Mitarbeiterschulungsprogramm und begrüßen Sie eine vielfältige Belegschaft mit inklusiven Inhalten. Diese 30-Sekunden-Eingabeaufforderung richtet sich an globale Unternehmen und Schulungsabteilungen, die mit Lokalisierung kämpfen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebendig sein, mit diversen Teammitgliedern und schnellen Szenenwechseln, begleitet von subtiler, aufbauender Musik. Betonen Sie HeyGen's robuste Voiceover-Generierungsfunktion, die zeigt, wie mühelos mehrsprachige Videoinhalte für eine wirklich globale Reichweite erstellt werden können.
Optimieren Sie Ihren Videoerstellungs-Workflow und begeistern Sie neue Mitarbeiter mit professionellen, hochwertigen Inhalten, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Dieses 60-Sekunden-Video richtet sich an HR-Abteilungen und Recruiter, die nach effizienten Videolösungen suchen. Es sollte einen schnellen, illustrativen visuellen Stil annehmen, der komplexe Prozesse einfach erscheinen lässt, gepaart mit fröhlicher, ermutigender Musik und klarer Erzählung. Veranschaulichen Sie die Benutzerfreundlichkeit, indem Sie sich auf HeyGen's vorgefertigte Vorlagen & Szenen konzentrieren, die einen schnellen Start für jedes Onboarding-Video-Projekt bieten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie globale Onboarding-Videos in großem Maßstab.
Erstellen Sie schnell mehrsprachige Onboarding-Videos und verteilen Sie sie an ein globales Publikum neuer Mitarbeiter, Nutzer oder Kunden.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Onboarding.
Nutzen Sie AI, um dynamische Onboarding-Videos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden erhöhen und die Wissensspeicherung für neue Mitarbeiter verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, personalisierte Onboarding-Videos für ein globales Publikum zu erstellen?
HeyGen, eine AI-gesteuerte Plattform, ermöglicht es Ihnen, personalisierte Onboarding-Videos einfach mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Sie können auch Videolokalisierungsfunktionen nutzen, um ein globales Publikum anzusprechen und jedem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, mit einem globalen Onboarding-Videoersteller willkommen zu sein.
Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Skalierung von Video-Onboarding-Bemühungen mit HeyGen?
HeyGen's realistische AI-Avatare ermöglichen ein effizientes Video-Onboarding in großem Maßstab, indem sie Text in fesselnde Videoinhalte verwandeln, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. Dies vereinfacht die Erstellung konsistenter, hochwertiger Mitarbeiter-Onboarding-Videos in Ihrer gesamten Organisation erheblich.
Kann ich HeyGen-Onboarding-Video-Vorlagen an die Identität meiner Marke anpassen?
Absolut! HeyGen bietet eine Vielzahl von Onboarding-Video-Vorlagen, die Sie vollständig mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke anpassen können. Dies stellt sicher, dass jedes Mitarbeiter-Onboarding-Video die einzigartige Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt und gleichzeitig eine professionelle Erfahrung durch unser Videoerstellungstool bietet.
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos für diverse Teams?
HeyGen vereinfacht die Erstellung mehrsprachiger Videos, indem Sie Voiceovers und Untertitel in verschiedenen Sprachen direkt aus Ihrem Skript generieren können. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre globalen Onboarding-Videos für diverse Teams weltweit zugänglich und effektiv sind, durch fortschrittliche Videolokalisierung.