Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihren globalen Onboarding-Prozess in ein fesselndes, konsistentes Erlebnis für jeden neuen Mitarbeiter, egal wo er sich befindet. Dieses 60-Sekunden-Video richtet sich an HR-Manager und L&D-Profis in multinationalen Unternehmen und zeigt, wie ein globaler Onboarding-Videoersteller das Training vereinheitlichen kann. Visuell sollte es elegant und professionell mit einem Hauch von freundlicher Animation sein, ergänzt durch eine klare, optimistische Stimme. Heben Sie die Kraft der Nutzung von HeyGen's AI-Avataren hervor, um wichtige Informationen zu präsentieren und eine konsistente Markenstimme in allen lokalisierten Inhalten sicherzustellen.

