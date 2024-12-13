Globaler Nachrichten-Video-Macher: Schneller, professioneller AI-Inhalt

Erstellen Sie überzeugende Nachrichtensendungen mit realistischen AI-Avataren, die Ihre globalen Geschichten mit einem authentischen AI-Nachrichtensprecher liefern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges globales Eilmeldungsvideo für Social-Media-Nutzer, mit dringenden, auffälligen Grafiken und einer klaren, prägnanten AI-generierten Stimme, die HeyGens effiziente Voiceover-Generierung nutzt, um sofortige Updates zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie einen 60-sekündigen ausführlichen Bericht über ein spezifisches globales Ereignis, der sich an Online-Nachrichtenleser und Pädagogen richtet, mit einer polierten, dokumentarischen visuellen Ästhetik und einem autoritativen AI-Avatar, der die wichtigsten Fakten präsentiert, ermöglicht durch HeyGens AI-Avatare-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 30-sekündige tägliche Nachrichtenübersicht für vielbeschäftigte Pendler, mit einem sauberen, professionellen, vorlagenbasierten visuellen Stil, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und automatisch generierte Untertitel, die die Einfachheit von HeyGens Untertitel-Funktion für schnelles Verständnis hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine 50-sekündige globale Trendanalyse für Geschäftsleute und Marktanalysten, die moderne, datengetriebene Visuals und dynamisches Stockmaterial integriert, präsentiert mit einer ruhigen, informativen AI-Stimme, die aus einem Skript abgeleitet ist, und HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität demonstriert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der globale Nachrichten-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle globale Nachrichtenvideos in Minuten, indem Sie Skripte in überzeugende Sendungen mit AI-gestützten Tools und einem intuitiven Workflow verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Nachrichtenskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vorbereitetes Nachrichtenskript in den Editor einfügen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-aus-Skript-Fähigkeiten, um sofort ein dynamisches Videostoryboard zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Nachrichtensprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an lebensechten AI-Avataren, die Ihr engagierter Nachrichtensprecher sein werden und Ihren globalen Bericht mit Professionalität und authentischem Reiz liefern.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Visuals hinzu
Verbessern Sie Ihre Nachrichtensegmente, indem Sie einfach relevantes Stockmaterial aus unserer umfassenden Bibliothek einfügen oder Ihre eigenen Assets hochladen, um Ihre Geschichte visuell zu bereichern.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihre Sendung
Finalisieren Sie Ihr Nachrichtenvideo mit automatisch generierten Untertiteln und Voiceovers. Exportieren Sie Ihre hochwertige Sendung, bereit für die globale Verbreitung über verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die globale Nachrichtenreichweite

Produzieren Sie informativere Segmente und erklärende Inhalte, um effektiv ein breiteres globales Publikum mit wichtigen Nachrichten zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Nachrichten-Video-Produktion transformieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Nachrichtenvideos effizient mit seinem fortschrittlichen AI-Broadcast-Studio zu erstellen. Sie können vorgefertigte Videovorlagen und realistische AI-Nachrichtensprecher nutzen, um schnell überzeugende globale Nachrichteninhalte zu produzieren.

Kann HeyGen ansprechende Social-Media-Videos direkt aus einem Skript erstellen?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Social-Media-Videos, indem es Ihre Skripte nahtlos in dynamische Videos verwandelt. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierung, kombiniert mit intuitiver Drag-and-Drop-Bearbeitung, für eine kreative End-to-End-Videoerstellung.

Welche kreative Kontrolle bietet HeyGen für Videoeffekte und Branding?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle durch seinen Online-Video-Editor, der es Ihnen ermöglicht, verschiedene Videoeffekte und Filter anzuwenden. Sie können auch starke Branding-Kontrollen mit Ihrem Logo und Ihren Farben implementieren, Stockmedien und benutzerdefinierte Bauchbinden integrieren, um visuelles Storytelling zu verbessern.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Nachrichteninhalten für mehrere Sprachen und globale Zielgruppen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein globales Publikum zu erreichen, indem Sie Nachrichtenvideos in mehreren Sprachen mit realistischer Voiceover-Generierung erstellen. Nutzen Sie diverse AI-Avatare, um mühelos lokalisierte Inhalte zu liefern, was HeyGen zu einem unverzichtbaren globalen Nachrichten-Video-Macher für internationale Sendungen macht.

