Globaler Marketing-Video-Macher: Erreichen Sie Zielgruppen überall
Verwandeln Sie Ihre Marketingvideos in globale Assets. Erstellen und passen Sie Inhalte schnell für jedes Publikum an, mit beeindruckenden KI-Avataren.
Produzieren Sie ein dynamisches 1-Minuten-Video, das sich an globale Marketingteams und Business Development Manager richtet und die Leistungsfähigkeit der mehrsprachigen Fähigkeiten in der Videoproduktion hervorhebt. Das Video sollte ansprechende und vielfältige visuelle Elemente enthalten, mit klarer Voiceover-Generierung und Untertiteln, um internationale Zielgruppen effektiv zu erreichen.
Erstellen Sie ein elegantes 2-Minuten-Video, das sich an Marketingleiter und Betriebsleiter richtet und zeigt, wie die Integration von Videotools ihren Marketing-Tech-Stack optimieren und umsetzbare Analysen und Einblicke bieten kann. Verwenden Sie einen datengetriebenen, modernen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die die einfache Bereitstellung mit HeyGens Vorlagen und Szenen betont.
Gestalten Sie ein lebhaftes 45-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das zeigt, wie einfach es ist, professionellen Inhalt mit Videovorlagen und Drag-and-Drop-Funktionalität zu produzieren. Der visuelle und akustische Stil sollte einfach und leicht verständlich sein und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen sowie das Anpassen und Exportieren von Seitenverhältnissen für vielseitige Inhaltsbereitstellung präsentieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke KI-Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Marketingvideos und lokalisierte Anzeigen mit KI, um die Kampagnenleistung und globale Reichweite erheblich zu steigern.
Fesselnde Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie sofort fesselnde Social-Media-Videos und Clips, die für verschiedene Plattformen maßgeschneidert sind, um Engagement zu fördern und Ihre globale Markenpräsenz zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Marketingteams?
HeyGen nutzt KI-gestützte Tools, um die Videoproduktion zu vereinfachen, sodass Marketingteams Text in professionelle Marketingvideos mit KI-Avataren und realistischen Voiceovers verwandeln können. Diese robuste Videomarketing-Plattform ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung.
Kann HeyGen globale Marketingvideokampagnen mit mehrsprachigen Fähigkeiten unterstützen?
Ja, HeyGen ist als globaler Marketing-Video-Macher konzipiert und bietet mehrsprachige Unterstützung durch fortschrittliche KI-Avatare und vielseitige Voiceover-Generierung. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos bei vielfältigen internationalen Zielgruppen Anklang finden.
Welche Branding-Kontrollen und Anpassungsoptionen bietet HeyGen?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Marketingvideos und anpassbare Player zu integrieren. Nutzen Sie vorgefertigte Videovorlagen und Szenen, um eine konsistente Markenidentität über alle Inhalte hinweg zu wahren.
Bietet HeyGen flexible Exportoptionen für verschiedene Social-Media-Plattformen?
HeyGen optimiert die Verteilung von Marketingvideos, indem es verschiedene Größenanpassungen und Exportoptionen für alle wichtigen Social-Media-Plattformen unterstützt. Verwalten und verteilen Sie Ihre Marketingvideos einfach aus einer zentralen Videobibliothek.