Globaler Marketing-Video-Macher: Erreichen Sie Zielgruppen überall

Verwandeln Sie Ihre Marketingvideos in globale Assets. Erstellen und passen Sie Inhalte schnell für jedes Publikum an, mit beeindruckenden KI-Avataren.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video für Marketingmanager, die neue Technologien evaluieren, und zeigen Sie, wie KI-gestützte Tools ihre Videomarketing-Plattform verbessern. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem informativen Voiceover, das die KI-Avatare von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung demonstriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 1-Minuten-Video, das sich an globale Marketingteams und Business Development Manager richtet und die Leistungsfähigkeit der mehrsprachigen Fähigkeiten in der Videoproduktion hervorhebt. Das Video sollte ansprechende und vielfältige visuelle Elemente enthalten, mit klarer Voiceover-Generierung und Untertiteln, um internationale Zielgruppen effektiv zu erreichen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein elegantes 2-Minuten-Video, das sich an Marketingleiter und Betriebsleiter richtet und zeigt, wie die Integration von Videotools ihren Marketing-Tech-Stack optimieren und umsetzbare Analysen und Einblicke bieten kann. Verwenden Sie einen datengetriebenen, modernen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die die einfache Bereitstellung mit HeyGens Vorlagen und Szenen betont.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebhaftes 45-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das zeigt, wie einfach es ist, professionellen Inhalt mit Videovorlagen und Drag-and-Drop-Funktionalität zu produzieren. Der visuelle und akustische Stil sollte einfach und leicht verständlich sein und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen sowie das Anpassen und Exportieren von Seitenverhältnissen für vielseitige Inhaltsbereitstellung präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der globale Marketing-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Marketingstrategie mit ansprechenden, lokalisierten Videos. Erstellen, personalisieren und teilen Sie professionelle Videoinhalte weltweit mühelos.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr erstes Video
Beginnen Sie Ihr globales Marketingvideo, indem Sie Text mit den KI-gestützten Tools von HeyGen in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um schnell Ihre Inhalte zu skizzieren.
2
Step 2
Anpassen mit Vorlagen und Avataren
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen und Szenen wählen. Verstärken Sie die Wirkung Ihrer Botschaft, indem Sie professionelle KI-Avatare hinzufügen, die Ihre Inhalte präsentieren.
3
Step 3
Lokalisieren und branden Sie Ihre Inhalte
Sorgen Sie für globale Reichweite, indem Sie Voiceovers in mehreren Sprachen generieren und Untertitel hinzufügen. Wenden Sie Ihre individuellen Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und benutzerdefinierter Farben, um eine konsistente Identität zu gewährleisten.
4
Step 4
Export für globale Verteilung
Bereiten Sie Ihre Marketingvideos für verschiedene Kanäle mit Größenanpassungen vor. Exportieren Sie Ihre hochwertigen Inhalte für nahtlose Verteilung über verschiedene Social-Media-Plattformen und andere Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

KI-gestützte Kundenerfolgsgeschichten

.

Produzieren Sie authentische Kundenerfolgsgeschichten mit KI-Video, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrem globalen Publikum durch überzeugende visuelle Testimonials aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Marketingteams?

HeyGen nutzt KI-gestützte Tools, um die Videoproduktion zu vereinfachen, sodass Marketingteams Text in professionelle Marketingvideos mit KI-Avataren und realistischen Voiceovers verwandeln können. Diese robuste Videomarketing-Plattform ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung.

Kann HeyGen globale Marketingvideokampagnen mit mehrsprachigen Fähigkeiten unterstützen?

Ja, HeyGen ist als globaler Marketing-Video-Macher konzipiert und bietet mehrsprachige Unterstützung durch fortschrittliche KI-Avatare und vielseitige Voiceover-Generierung. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos bei vielfältigen internationalen Zielgruppen Anklang finden.

Welche Branding-Kontrollen und Anpassungsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Marketingvideos und anpassbare Player zu integrieren. Nutzen Sie vorgefertigte Videovorlagen und Szenen, um eine konsistente Markenidentität über alle Inhalte hinweg zu wahren.

Bietet HeyGen flexible Exportoptionen für verschiedene Social-Media-Plattformen?

HeyGen optimiert die Verteilung von Marketingvideos, indem es verschiedene Größenanpassungen und Exportoptionen für alle wichtigen Social-Media-Plattformen unterstützt. Verwalten und verteilen Sie Ihre Marketingvideos einfach aus einer zentralen Videobibliothek.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo