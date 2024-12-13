Ihr Video-Macher für globale Innovationsideen

Verwandeln Sie komplexe Daten und Erkenntnisse mühelos in kraftvolle, ansprechende Erklärvideos mit unserer Text-zu-Video-Technologie.

532/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 45-sekündige Mikro-Lektion für Online-Kurs-Ersteller und Studenten, die dynamische Lernerfahrungen anstreben. Das Video sollte eine saubere, ansprechende Bildungsästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik haben, die die Zuschauer durch ein komplexes Konzept führt. Das Skript, das sich auf eine wichtige Branchenkenntnis konzentriert, sollte leicht in Videoinhalte umgewandelt werden können, indem HeyGen's Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um Klarheit und Zugänglichkeit für ein globales Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute und potenzielle Kunden richtet, die an den neuesten Innovationsideen interessiert sind. Der visuelle Stil muss schnell und hochgradig ansprechend sein, mit lebendigen Farben und energetischer Hintergrundmusik, um ein Gefühl der Aufregung zu erzeugen. Erstellen Sie eine fesselnde visuelle Geschichte, indem Sie HeyGen's professionelle Vorlagen & Szenen nutzen, um die Vorteile eines neuen Dienstes hervorzuheben und eine polierte und wirkungsvolle Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Schulungssegment für Mitarbeiter, die an einer E-Learning-Lösung zu Innovationsmethoden teilnehmen. Das Video sollte einen professionellen und informativen visuellen Stil annehmen, mit klaren On-Screen-Grafiken und einer ruhigen, beruhigenden Stimme, die die wichtigsten Prinzipien erklärt. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Verständnis für eine vielfältige Belegschaft sicher, indem Sie HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion während des gesamten Segments nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Macher für globale Innovationsideen funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Innovationsideen in überzeugende Videoinhalte mit HeyGen's intuitiver AI-Plattform, die für dynamisches Lernen und globale Reichweite entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Innovationsideen in den Skripteditor einfügen und HeyGen's Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Text sofort in ansprechende Szenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Präsentator für Ihr Video fungieren, um eine professionelle und nachvollziehbare Vermittlung Ihrer Online-Lerninhalte sicherzustellen.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihre visuelle Geschichte
Passen Sie Ihr Video mit professionellen Vorlagen & Szenen aus unserer umfangreichen Bibliothek an, indem Sie dynamische Hintergründe und Elemente hinzufügen, um fesselnde visuelle Geschichten rund um Ihre Innovationsideen zu gestalten.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Produzieren Sie Ihr hochwertiges Video zu globalen Innovationsideen mit einem Klick. Exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf Ihren bevorzugten Plattformen, um ein breites Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Videos

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Werbevideos und Clips für soziale Medien, um Innovationsideen effektiv an ein breiteres Publikum zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Geschäftsvideos?

HeyGen fungiert als innovativer AI-Video-Macher, der es Unternehmen ermöglicht, mühelos hochwertige Werbevideos, Erklärvideos und andere ansprechende visuelle Geschichten zu produzieren. Seine AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen steigern die Produktivität der Inhaltsproduktion erheblich und unterstützen das Unternehmenswachstum über verschiedene Marketingkanäle hinweg.

Welche Kernfunktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Skripte in dynamische Lern- und Bildungsinhalte zu verwandeln. Benutzer können professionelle Voiceovers generieren und automatisch Untertitel hinzufügen, was es zu einer umfassenden AI-Videoplattform für vielfältige Anwendungen macht.

Kann HeyGen zur Erstellung von professionellen Online-Lerninhalten und Unternehmensschulungen genutzt werden?

Absolut. HeyGen dient als effektive E-Learning-Lösung, die Online-Kurs-Erstellern und Unternehmensschulungsprofis ermöglicht, dynamische Lernerfahrungen zu entwickeln. Mit Funktionen wie AI-Avataren, anpassbaren Vorlagen und Voiceover-Generierung vereinfacht es die Produktion hochwertiger Bildungsinhalte.

Wie kann HeyGen die kreative Kontrolle und Produktionseffizienz verbessern?

HeyGen fungiert als kreative Engine und bietet eine umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen, die mit Branding-Kontrollen angepasst werden können. Dies ermöglicht es Benutzern, schnell überzeugende Videos zu erstellen und sowohl hohe kreative Qualität als auch gesteigerte Produktivität für alle ihre Videoproduktionsbedürfnisse sicherzustellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo