Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine prägnante 15-sekündige Social-Media-Anzeige, um Kleinunternehmer mit einem zeitlich begrenzten Angebot zu fesseln. Mit lebendigen, energetischen Visuals aus professionellen Vorlagen wird diese Anzeige prominente Untertitel und einen eingängigen Musiktrack verwenden, um das Engagement zu maximieren und E-Commerce-Marketing-Ergebnisse zu erzielen, wobei die Botschaft schnell und effektiv vermittelt wird.
Beispiel-Prompt 2
Ein 45-sekündiges Erklärvideo wird für Marketingteams benötigt, um die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators zu veranschaulichen. Sein professionelles und sauberes visuelles Erscheinungsbild, unterstützt durch relevante Stock-Medien aus der Bibliothek, wird demonstrieren, wie Text-zu-Video aus einem einfachen Skript eine hoch skalierbare Inhaltserstellung erleichtert.
Beispiel-Prompt 3
Dieses 60-sekündige Video, das sich an E-Commerce-Profis richtet, muss ein neues innovatives Produkt mit Wirkung einführen. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein, mit filmischen Produktaufnahmen und einem anspruchsvollen Voiceover, alles optimiert für verschiedene plattformbereite Formate durch HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es als ultimativen AI-Videogenerator für E-Commerce zu positionieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der globale Handelsvideogenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, produktzentrierte Videos, die für den globalen Handel optimiert sind, mit den AI-gestützten Tools von HeyGen.

1
Step 1
Erstellen aus Skript
Verwandeln Sie Ihre Produktbeschreibungen oder Marketingtexte in dynamische Videos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und starten Sie Ihre AI-Videogenerator-Reise.
2
Step 2
Visuals auswählen
Verbessern Sie Ihre Videoinhalte, indem Sie aus einer Vielzahl von HeyGens Vorlagen & Szenen wählen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Produkte effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Branding anwenden
Erhalten Sie Markenkonsistenz über alle Ihre Produktvideos hinweg, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, anwenden.
4
Step 4
Für Plattformen exportieren
Finalisieren Sie Ihr globales Handelsvideo, indem Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis verwenden, um sicherzustellen, dass es perfekt für jeden Marktplatz oder jede Social-Media-Plattform formatiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundentestimonial-Videos

Entwickeln Sie überzeugende AI-gestützte Videos mit Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Produkte auf globalen Märkten aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktvideos mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "Produktvideos" mit fortschrittlichen "AI-Avatar-Videos" und "AI-gestützten Tools" zu erstellen. Verwandeln Sie Skripte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte und heben Sie Ihr "E-Commerce-Marketing" mit einem professionellen Touch hervor.

Was macht HeyGen zu einer effektiven Text-zu-Video-Lösung für E-Commerce?

HeyGen glänzt als "Text-zu-Video"-Lösung, indem es die "automatisierte Videoproduktion" aus Ihren Skripten vereinfacht. Dies ermöglicht eine "skalierbare Inhaltserstellung" für Ihre "E-Commerce-Marketing"-Bedürfnisse und verwandelt schriftliche Inhalte effizient in dynamische Videos.

Bietet HeyGen professionelle Vorlagen für die Erstellung von Social-Media-Anzeigen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette von "professionellen Vorlagen", die speziell für die Erstellung wirkungsvoller "Social-Media-Anzeigen" entwickelt wurden. Diese Vorlagen stellen sicher, dass Ihre Inhalte in "plattformbereiten Formaten" präsentiert werden, um Engagement und Markenbeständigkeit über alle Kanäle hinweg zu fördern.

Wie unterstützt HeyGen die globale Handelsvideoproduktion?

HeyGen ist ein führender "globaler Handelsvideogenerator", der "AI-Videogenerator"-Technologie nutzt, um vielfältige Zielgruppen zu erreichen. Mit Unterstützung für über "170+ Sprachen" und integrierter Voiceover-Generierung können Sie Ihre Inhalte mühelos für internationale Märkte lokalisieren.

