Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein anspruchsvolles 45-Sekunden-Werbevideo vor, das für internationale Geschäftsentwickler und globale Marketingteams konzipiert ist. Dieses Video sollte die Kraft eines globalen Marken-Video-Generators veranschaulichen, um diverse globale Zielgruppen mit personalisierten Botschaften zu erreichen. Verwenden Sie eine professionelle, elegante visuelle Ästhetik, mit subtilen Animationen und mehrsprachiger "Voiceover-Generierung", um über Kulturen hinweg zu resonieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-Erklärvideo, das sich an Produktmanager und Content-Ersteller richtet und die Einfachheit der Videoproduktion aus einem Skript hervorhebt. Der visuelle Stil sollte sauber, klar und schrittweise sein, mit einem beruhigenden instrumentalen Soundtrack. Nutzen Sie entscheidend HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um schriftliche Inhalte nahtlos in ansprechende visuelle Darstellungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Betrachten Sie ein lebendiges 15-Sekunden-Marketingvideo, perfekt für Kleinunternehmer und freiberufliche Vermarkter, das die mühelose Erstellung dynamischer Marketingvideos demonstriert. Visuell sollte ein verspielter und energetischer Stil mit kräftigen Grafiken und schnellen Übergängen angestrebt werden, untermalt von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Das Video sollte eindrucksvoll HeyGens "AI-Avatare" zeigen, die Skripte zum Leben erwecken und jeder Kampagne eine persönliche Note verleihen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der globale Marken-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos markengerechte Videos für globale Zielgruppen mit intelligenter AI-Automatisierung, von Skript zu beeindruckenden visuellen Darstellungen, um die Reichweite Ihrer Marke zu erhöhen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder Text eingeben. HeyGens fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte sofort in ein grundlegendes Video, was die Videoproduktion erleichtert.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen und integrieren Sie AI-Avatare, die mit dem Stil Ihrer Marke übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft visuell ansprechend für globale Zielgruppen ist.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben hinzufügen und ideale Voiceovers auswählen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihren unverwechselbaren markengerechten Stil widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren & Teilen
Finalisieren Sie Ihre Produktion und exportieren Sie Ihre hochwertigen Marketingvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Verteilung über soziale Medienplattformen und Kampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzählen von Kundenerfolgsgeschichten

Entwickeln Sie überzeugende Video-Testimonial und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und Ihren globalen Markenruf zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion aus Text?

HeyGens AI-Video-Generator verwandelt Ihre Skripte mühelos in überzeugende Marketingvideos. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-AI vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess, sodass es unglaublich einfach ist, hochwertige Inhalte zu erstellen.

Kann ich AI-Avatare anpassen, um markengerechte Videos mit HeyGen zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung von AI-Avataren, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können problemlos markengerechte Videos erstellen, indem Sie Ihre Logos, Farben und spezifische visuelle Elemente integrieren.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für unterschiedliche Videobedürfnisse?

HeyGen bietet eine reichhaltige Bibliothek von Videovorlagen und robuste Videobearbeitungsfunktionen, um verschiedenen kreativen Anforderungen gerecht zu werden. Dies ermöglicht eine einfache Videoproduktion für Marketingkampagnen, die globale Zielgruppen mit professionellem Finish ansprechen.

Wie kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in all meinen Videos zu wahren?

HeyGen fungiert als globaler Marken-Video-Generator und bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten. Wenden Sie problemlos die Logos, Farben und spezifischen visuellen Elemente Ihres Unternehmens auf alle Ihre Marketingvideos an, um eine einheitliche Markenpräsenz zu schaffen.

