Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video für die Markteinführung eines neuen Produkts vor, das auf Technikbegeisterte und bestehende Kunden abzielt, die nach Innovation streben. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, hochmodern und energiegeladen sein, mit klaren Animationen, die die wichtigsten Funktionen hervorheben, begleitet von einer aufregenden Stimme. Dieser Ankündigungsvideo-Macher wird HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript effektiv nutzen, um eine schnelle und wirkungsvolle Veröffentlichung des dynamischen Inhalts zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Ein inspirierendes 60-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo wird benötigt, um einen bedeutenden Meilenstein des Unternehmens zu feiern, der für Mitarbeiter, Partner und Investoren bestimmt ist. Diese Produktion sollte einen feierlichen und professionellen visuellen Stil annehmen und durchgehend konsistente Unternehmensbranding-Elemente integrieren. Eine warme, selbstbewusste Botschaft, die über HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion übermittelt wird, wird die Erfolge des Unternehmens verstärken und seine zukünftige Vision skizzieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 40-sekündiges informatives Video, das eine neue mehrsprachige Unterstützungsfunktion innerhalb eines globalen Ankündigungsvideo-Machers vorstellt, das sich an internationale Unternehmen und Marketingteams richtet. Der visuelle Stil muss klar und benutzerfreundlich sein und die einfache Nutzung der Funktion in verschiedenen Sprachen demonstrieren. Sorgen Sie für eine autoritative, aber freundliche Stimme und integrieren Sie HeyGens automatisierte Untertitel, um die neuen Sprachfähigkeiten hervorzuheben und die globale Zugänglichkeit zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der globale Ankündigungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende globale Ankündigungsvideos mit AI-gestützten Tools und erreichen Sie weltweit Ihr Publikum mit personalisierten Inhalten und professionellem Finish.

1
Step 1
Wählen Sie eine dynamische Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um den perfekten Ton für Ihre globale Ankündigung zu setzen. Dies bietet eine kreative Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre überzeugende Erzählung
Schreiben oder fügen Sie Ihr Skript ein und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Mit HeyGens AI-gestützten Tools können Sie mühelos eine professionelle Präsentation für Ihre Ankündigung erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und sorgen Sie für Klarheit
Heben Sie Ihre globale Ankündigung hervor, indem Sie das Logo und die benutzerdefinierten Farben Ihrer Marke durch Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Exportieren Sie Ihr Ankündigungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Social-Media-Kanäle geeignet sind, um maximale Reichweite und Wirkung bei Ihrem globalen Publikum zu erzielen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie inspirierende globale Unternehmensankündigungen

Gestalten Sie motivierende und aufbauende Videos für globale Unternehmensankündigungen, die Vision und Werte effektiv kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein überzeugendes globales Ankündigungsvideo zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle globale Ankündigungsvideos zu erstellen, indem Sie Ihr Skript in dynamische Visuals mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen verwandeln. Sie können aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen, um Ihre kreative Vision für jede Ankündigung schnell umzusetzen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um einfach ein Online-Video-Ankündigung zu produzieren?

HeyGen bietet einen intuitiven Online-Video-Macher mit AI-gestützten Tools, mit denen Sie mühelos professionelle Ankündigungen mit vorgefertigten Vorlagen und einem robusten Video-Editor erstellen können. Fügen Sie einfach ansprechende Textanimationen und automatisierte Untertitel hinzu, um Ihre Botschaft zu verstärken.

Kann ich das Branding und die Visuals für meine Ankündigungsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Ankündigungsvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo integrieren, Markenfarben wählen und den Video-Editor für präzise visuelle Anpassungen und Textanimationen nutzen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Ankündigungsvideos für ein globales Publikum?

HeyGen erleichtert die Erstellung von Ankündigungsvideos für ein globales Publikum durch leistungsstarke Voiceover-Generierung und automatisierte Untertitel in mehreren Sprachen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft in verschiedenen Regionen effektiv ankommt, egal bei welcher globalen Expansion.

