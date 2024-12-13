HeyGen bietet ausgeklügelte Exportmöglichkeiten, die es Benutzern ermöglichen, das endgültige Ausgabeformat und das Seitenverhältnis für verschiedene Vertriebskanäle präzise zu steuern. Dies stellt sicher, dass Ihre hochwertigen Videos, komplett mit integrierten Voiceovers und Untertiteln, für die Leistung auf allen Zielplattformen optimiert sind.