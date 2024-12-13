Ja, HeyGen vereinfacht die Produktion von Bildungsinhalten, indem es eine umfassende Medienbibliothek mit Stockfotos und -videos bietet. Dies ermöglicht es Pädagogen und Content-Erstellern, ihre AI-gestützten Skripte schnell mit relevanten Visualisierungen zu bereichern und erheblich Zeit bei der Videoproduktion zu sparen.