Allgemeiner Spotlight-Video-Maker: Professionelle Videos in Minuten

Erstellen Sie mühelos fesselnde Marketingvideos und Bildungsinhalte mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Spotlight-Video, das ein neues Technik-Gadget für technikaffine junge Erwachsene präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und energiegeladen sein, mit dynamischen Schnitten und animierten Texten auf dem Bildschirm, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack und eine begeisterte Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr Werbeskript schnell zum Leben zu erwecken und einen überzeugenden Aufruf zur Handlung für die Interaktion in sozialen Medien zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein fesselndes 60-Sekunden-Erklärvideo, das für Fachleute konzipiert ist, die komplexe Themen schnell verstehen möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit animierten Grafiken und einer anspruchsvollen Farbpalette, gepaart mit einer autoritativen AI-Avatar-Erzählung und subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die fesselnden Bildungsinhalte mit einer glaubwürdigen und konsistenten Bildschirmpräsenz zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein herzerwärmendes 45-Sekunden-Highlight-Video, das einen persönlichen Meilenstein feiert und zum Teilen mit Freunden und Familie gedacht ist. Die visuellen Elemente sollten sich auf authentische Bilder wie persönliche Fotos und kurze Clips konzentrieren, präsentiert mit sanften Übergängen und einem inspirierenden, emotionalen Soundtrack. Sorgen Sie für Klarheit mit HeyGens Voiceover-Generierung, um die Erzählung zu vermitteln und Ihrer Geschichte eine persönliche Note zu verleihen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Marketing-Video, um Inhalte aus einem längeren Webinar in einen fesselnden Ausschnitt für Instagram Reels umzuwandeln, der sich an Kleinunternehmer richtet, die nach schneller Interaktion suchen. Der Stil sollte schnelllebig sein, mit dynamischen Textanimationen, wirkungsvollen Schnitten und einem modernen, trendigen Sounddesign, wobei die wichtigsten Erkenntnisse durch HeyGens Untertitel/Untertitel für das stille Ansehen in sozialen Medien hervorgehoben werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Allgemeine Spotlight-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Spotlight-Videos, um wichtige Momente oder Informationen hervorzuheben. Verwandeln Sie Ihre Ideen mit intuitiven AI-Tools in fesselnde visuelle Geschichten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erzählskript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines klaren und überzeugenden Skripts. Unsere AI-gestützte Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte in eine grundlegende visuelle Geschichte, die bereit zur Verbesserung ist.
2
Step 2
Wählen Sie authentische visuelle Elemente
Erhöhen Sie den Wert Ihres Skripts, indem Sie authentische visuelle Elemente hinzufügen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um fesselnde Bilder und Videoclips auszuwählen, die sicherstellen, dass Ihr Spotlight visuell beeindruckend ist.
3
Step 3
Generieren Sie ein fesselndes Voiceover
Bereichern Sie Ihre Geschichte mit einem immersiven Audioerlebnis. Unsere Voiceover-Generierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, eine natürliche und emotionsbewusste Erzählung auszuwählen oder zu erstellen, die Ihrem Spotlight-Video Tiefe verleiht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Spotlight-Video
Sobald es mit Untertiteln/Untertiteln und Branding-Kontrollen verfeinert ist, nutzen Sie einfach unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um Ihr hochwertiges Spotlight-Video herunterzuladen, das bereit ist, auf jeder Plattform geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Erstellen Sie fesselnde AI-Videos, um positive Kundenerfahrungen und Testimonials effektiv hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrem Publikum aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft mir HeyGen bei der Erstellung fesselnder Spotlight-Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, mühelos beeindruckende Highlight-Videos zu erstellen. Seine kreative Engine erlaubt es Ihnen, authentische visuelle Elemente auszuwählen und immersive Voiceovers zu generieren, um Ihre Ideen in fesselnde Bildungsinhalte oder ansprechende Marketingvideos zu verwandeln.

Kann HeyGen mein Skript in ein professionelles Video verwandeln?

Absolut. HeyGen nutzt ausgeklügelte Text-zu-Video AI-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Videos direkt aus Ihren Skripten zu erstellen. Dies macht es zu einem idealen AI-Video-Generator für die einfache Erstellung von vielfältigen Inhalten wie Erklärvideos oder Social-Media-Inhalten.

Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine Vielzahl von Videovorlagen und dynamischen Textanimationen, um Ihre Inhalte zu personalisieren. Sie können auch AI-Avatare, robuste Bearbeitungstools und eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos Ihre Marke und Botschaft wirklich widerspiegeln.

Wie kann HeyGen meinen Workflow zur Inhaltsumwandlung optimieren?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihren Workflow zu optimieren, indem es Ihnen ermöglicht, bestehende Inhalte einfach in neue Videoformate umzuwandeln, wie z.B. Kurzvideos für soziale Medien. Funktionen wie automatische Video-Untertitelung und effiziente Bearbeitungstools helfen Ihnen, Stunden an Arbeit zu sparen und die Erstellung und Verbreitung von Inhalten effizienter zu gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo