Ihr Allgemeinwissen-Video-Maker für schnelles Lernen

Verwandeln Sie Fakten mühelos in fesselnde Bildungsvideos, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen.

447/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Allgemeinwissensvideo für neugierige Lernende, das ein faszinierendes Multithema wie 'Die Wissenschaft hinter alltäglichen Phänomenen' behandelt. Das Video sollte einen fesselnden, charismatischen AI-Avatar zeigen, der die Informationen mit visuell beeindruckenden und dynamischen Grafiken präsentiert, um das Interesse der Zuschauer zu halten und die fortschrittlichen AI-Avatare von HeyGen für fesselnde Inhalte hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 1-minütiges Werbevideo für Content-Ersteller und kleine Unternehmen, das die intuitive Benutzeroberfläche eines Video-Makers zeigt. Der visuelle Stil sollte modern, klar und schnelllebig sein, mit peppiger Hintergrundmusik und klarer, energetischer Sprachgenerierung, um die Einfachheit der Erstellung professioneller Inhalte zu erklären. Betonen Sie das nahtlose Erlebnis, das durch die integrierte Sprachgenerierung von HeyGen geboten wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 120-sekündiges technisches Tutorial für technische Trainer und Instruktionsdesigner, das ein komplexes Thema mit AI-gestütztem visuellem Lerninhalt aufschlüsselt. Das Video sollte einen detaillierten, schrittweisen visuellen Ansatz mit relevanten Overlays und Diagrammen verwenden, um die Zugänglichkeit durch prominent angezeigte Untertitel zu gewährleisten. Diese praktische Anwendung demonstriert die Effektivität der Untertitel von HeyGen für ein verbessertes Verständnis und eine größere Reichweite.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Allgemeinwissen-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Bildungsfakten schnell in fesselnde, professionelle Videos mit AI-gestützten Tools, ideal für Pädagogen und Content-Ersteller.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhaltsgrundlage
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Bildungsfakten oder eines vollständigen Skripts. Die AI-gestützte Text-zu-Video-Funktion von HeyGen wandelt Ihren Text sofort in einen vorläufigen Videodraft um und legt die Grundlage für fesselnde Bildungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie fesselnde visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und verleihen Sie Ihren Bildungsvideos eine menschliche Note, die sie dynamischer und ansprechender macht.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Verbessern Sie das Verständnis und die Zugänglichkeit, indem Sie einfach Untertitel hinzufügen. Integrieren Sie relevante visuelle Elemente und Grafiken aus unserer Mediathek, um Ihr Allgemeinwissensvideo wirkungsvoller zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Video und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen anzupassen und ein nahtloses Teilen in sozialen Medien zu gewährleisten, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Historische Grundlagen visualisieren

.

Erstellen Sie fesselnde AI-gestützte Videonarrative, die historische Ereignisse lebendig veranschaulichen und grundlegende Geschichte ansprechend und leicht verständlich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht der AI-Video-Generator von HeyGen den Erstellungsprozess?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text-zu-Video aus einem einfachen Skript zu verwandeln, was die Videoerstellung unglaublich intuitiv macht. Benutzer können aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Stimmen wählen, um schnell professionell aussehende Videos zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitung. Diese End-to-End-Videoerstellungskapazität rationalisiert den gesamten Produktionsworkflow erheblich.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Bildungsvideos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Werkzeuge zur Anpassung Ihrer Bildungsinhalte, einschließlich einer reichhaltigen Mediathek und dynamischer Textanimationen. Sie können verschiedene Vorlagen nutzen, Bildungsoverlays hinzufügen und visuelle Elemente anpassen, um fesselnde Inhalte für Lernende zu erstellen und relevante visuelle Elemente und Grafiken sicherzustellen.

Automatisiert HeyGen wichtige Aspekte der Videoproduktion, wie Sprachaufnahmen und Untertitel?

Ja, HeyGen automatisiert die Videoproduktion erheblich mit integrierter Sprachgenerierung und automatischen Untertiteln. Diese Automatisierung spart Content-Erstellern wertvolle Zeit, indem sie klare Erzählungen und präzise Texte für eine verbesserte Zugänglichkeit generiert, sodass sie sich auf die Inhaltsqualität konzentrieren können.

Kann HeyGen Videos für verschiedene Plattformen und Exportformate anpassen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, sodass Sie Ihre Videos problemlos für Plattformen wie TikTok, YouTube Shorts oder Instagram Reels optimieren können. Sie können Ihre fertigen Videos in verschiedenen Formaten exportieren, um eine breite Kompatibilität für das Teilen in sozialen Medien und andere Vertriebskanäle zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo