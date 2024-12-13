Videoerstellung zur Sensibilisierung für Geschlechtervielfalt: Verbessern Sie Ihr DEI-Training

Erstellen Sie mühelos inklusive Diversitätstrainingsvideos mit leistungsstarken AI-Avataren, die Ihr Publikum fesseln und bilden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges inklusives Videoinhaltstück für HR-Profis und Teamleiter, das die Vorteile der Geschlechtergleichheit am Arbeitsplatz mit einer professionellen und ansprechenden visuellen Ästhetik unter Verwendung vielfältiger AI-Avatare zeigt. Der Ton sollte eine selbstbewusste und artikulierte Stimme haben, die die positiven Auswirkungen inklusiver Richtlinien betont.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Bildungsvideo für allgemeine Social-Media-Nutzer, das als Aufklärungskampagne konzipiert ist, um gängige Missverständnisse über Geschlechtervielfalt zu entkräften. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, mit eingeblendetem Text und einer fröhlichen und zugänglichen Stimme. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Botschaften mit HeyGens Untertiteln/Untertitel zugänglich sind.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein herzerwärmendes 40-sekündiges Social-Media-Video für die interne Unternehmenskommunikation, das eine kurze Geschichte eines inklusiven Teams erzählt, das seine vielfältigen Beiträge feiert, mit dem Ziel, wirkungsvolle Videos zu erstellen, die emotional ansprechen. Verwenden Sie einen warmen, authentischen visuellen Stil mit HeyGens Vorlagen & Szenen, begleitet von einer aufrichtigen und inspirierenden Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Videoersteller zur Sensibilisierung für Geschlechtervielfalt funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Videos zur Sensibilisierung für Geschlechtervielfalt mit AI, mit anpassbaren Avataren, fesselnden Erzählungen und nahtlosem Teilen, um inklusive Arbeitsplätze zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Botschaft. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihren geschriebenen Inhalt in dynamische Szenen zu verwandeln und so Klarheit und Wirkung für Ihre Diversitätsbotschaft zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren" wählen. Wählen Sie einen Avatar, der den gewünschten Ton und die gewünschte Zielgruppe am besten repräsentiert, um maximale Beteiligung in Ihrem Aufklärungsvideo zu erzielen.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Voiceovers
Verbessern Sie die Professionalität und Klarheit Ihres Videos, indem Sie unsere fortschrittliche "Voiceover-Generierung"-Funktion nutzen, um Ihrer Botschaft zur Sensibilisierung für Geschlechtervielfalt eine authentische und wirkungsvolle Audioebene hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis" verwenden, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihr kraftvolles Video zur Sensibilisierung für Geschlechtervielfalt über interne und externe Kanäle, um ein inklusives Umfeld zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Starten Sie Aufklärungskampagnen in sozialen Medien

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Social-Media-Videos, um das Bewusstsein für Geschlechtervielfalt effektiv zu fördern und zum Handeln zu inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Videos zur Sensibilisierung für Geschlechtervielfalt helfen?

HeyGens fortschrittlicher AI-Videoersteller ermöglicht es Ihnen, inklusiven Bildungsinhalt mit vielfältigen AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen zu entwickeln, sodass Ihre Botschaft zur Geschlechtergleichheit kraftvoll widerhallt und wirkungsvolle Videos entstehen.

Bietet HeyGen eine End-to-End-Videoerstellung für benutzerdefinierte Inhalte?

Ja, HeyGen bietet eine intuitive kreative Engine für die End-to-End-Videoerstellung, die Ihr Videoskript in benutzerdefinierte Videoinhalte verwandelt. Sie können Text-zu-Video-Funktionen, Voiceover-Generierung und Branding-Kontrollen nutzen, um wirkungsvolle Videos zu erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die Entwicklung von Diversitätstrainingsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Diversitätstraining & -entwicklung zu verbessern, indem Sie einfach animierte Videos und Erklärvideos erstellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, eine umfangreiche Mediathek und Untertitel/Untertitel, um ansprechende Bildungsvideos zu produzieren, die das Verständnis und die Beteiligung der Mitarbeiter verbessern.

Kann HeyGen helfen, kurze, wirkungsvolle Social-Media-Videos zu erstellen?

Absolut. HeyGens Plattform ist für die schnelle Erstellung von kurzen Videoinhalten konzipiert, ideal für Social-Media-Videokampagnen und Aufklärungskampagnen. Mit prompt-nativer Videoerstellung und Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis können Sie schnell angepasste Videos für verschiedene Plattformen generieren.

