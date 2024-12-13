HeyGen ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Stärkung des Bewusstseins für die Datenschutz-Grundverordnung in jeder Organisation. Durch den Einsatz von KI-Avataren und umfangreichen Medienbibliotheken können Sie schnell überzeugende DSGVO-Bewusstseinsvideos produzieren und so ein weit verbreitetes Verständnis der wesentlichen Datenschutzprinzipien in Ihrer Belegschaft sicherstellen.