Erstellen Sie einen 45-sekündigen Anfängerleitfaden zum Kräuteranbau, der sich an unerfahrene Gärtner richtet, mit hellen, ermutigenden Visuals und einer freundlichen, klaren Stimme, die direkt aus Ihrem Skript generiert wird. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, einen eigenen Indoor-Kräutergarten zu starten, und machen Sie diese kurzen Gartenbauvideos zugänglich und inspirierend.

