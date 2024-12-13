Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Gaming-Werbevideo, das ein neues Mobile-Game präsentiert und sich an Indie-Spieleentwickler richtet, die ihre Marketingstrategien vereinfachen möchten. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit aufregenden Gameplay-Aufnahmen, die von einem freundlichen, professionellen AI-Avatar unterbrochen werden, der die einzigartigen Verkaufsargumente des Spiels erklärt. Nutzen Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen, um eine klare, prägnante Botschaft mit einem energiegeladenen, modernen Soundtrack zu übermitteln.

