Gaming-Werbevideo-Generator: Erstellen Sie Anzeigen, die konvertieren

Verwandeln Sie Ihre Werbeideen mühelos in überzeugende Gaming-Videos. Unser AI-Video-Generator nutzt Text-zu-Video aus Skripten für eine schnelle, wirkungsvolle Erstellung.

Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Gaming-Werbevideo, das ein neues Mobile-Game präsentiert und sich an Indie-Spieleentwickler richtet, die ihre Marketingstrategien vereinfachen möchten. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit aufregenden Gameplay-Aufnahmen, die von einem freundlichen, professionellen AI-Avatar unterbrochen werden, der die einzigartigen Verkaufsargumente des Spiels erklärt. Nutzen Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen, um eine klare, prägnante Botschaft mit einem energiegeladenen, modernen Soundtrack zu übermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes, 45-sekündiges Werbevideo für ein Fantasy-RPG, das sich an Marketingmanager in größeren Mobile-Game-Studios richtet, die nach effizienter Anzeigenerstellung suchen. Die visuelle Ästhetik sollte episch und filmisch sein, dramatische In-Game-Momente hervorheben und zeigen, wie schnell verschiedene Anzeigenvariationen mit den umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen produziert werden können. Der Ton sollte orchestral und immersiv sein, um Spannung und Aufregung zu erzeugen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives, 60-sekündiges Tutorial-Video, das für Content-Ersteller und Streamer gedacht ist, die einfach Gaming-Werbevideos erstellen möchten. Die visuelle Präsentation sollte sauber und instruktiv sein und die Einfachheit demonstrieren, ein Skript in ein dynamisches Video mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen zu verwandeln. Eine klare, begeisterte Stimme und ein unterstützender Hintergrundtrack führen die Zuschauer durch den Prozess.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles, teilbares 15-sekündiges Kurzvideo für soziale Medien, das sich an Social-Media-Marketer richtet, die virale Spieleanzeigen erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und humorvoll sein, mit unerwarteten In-Game-Glitches oder lustigen Charakterinteraktionen. Eine fesselnde und ausdrucksstarke Stimme, die mit der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde, sollte die komischen Ereignisse erzählen, untermalt von einem mitreißenden, trendigen Soundclip.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Gaming-Werbevideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, leistungsstarke Gaming-Werbevideos mit AI. Verwandeln Sie Konzepte in fesselnde Kurzform-Inhalte, die bereit für soziale Medien sind.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre kreative Grundlage
Starten Sie Ihr Gaming-Werbeprojekt, indem Sie aus einer umfangreichen Bibliothek professioneller Videovorlagen wählen, die für verschiedene Spielgenres optimiert sind. Jede Vorlage bietet eine solide kreative Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, schnell eine ansprechende Anzeige zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Spielinhalte hinzu
Integrieren Sie nahtlos Ihr einzigartiges Spielmaterial, Screenshots oder Werbematerialien in Ihre gewählte Vorlage. Nutzen Sie unsere umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um zusätzliche Clips, Bilder und Musik zu finden, die perfekt zur Ästhetik Ihres Spiels passen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Audio
Steigern Sie die Wirkung Ihrer Anzeige mit anspruchsvollem Audio. Unsere Voiceover-Generierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, überzeugende Erzählungen in mehreren Sprachen und Tönen zu erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft die Spieler von der ersten Sekunde an fesselt.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Sobald Ihre dynamische Gaming-Anzeige fertiggestellt ist, exportieren Sie sie einfach im optimalen Seitenverhältnis für beliebte soziale Medienplattformen. Ihre AI-gestützte Spieleanzeige ist nun bereit, ein breiteres Publikum zu erreichen und Engagement zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Spielerengagement inspirieren

.

Erstellen Sie AI-gestützte Videos, die potenzielle Spieler inspirieren, Begeisterung für Ihr Spiel wecken und ein tieferes Publikumseingagement fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erstellung von Gaming-Werbevideos verbessern?

HeyGen ist ein AI-gestützter Videoeditor, der es Content-Erstellern ermöglicht, schnell überzeugende Gaming-Werbevideos zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl von Videovorlagen und dynamischen Textanimationen, um Ihre Kurzform-Inhalte auf sozialen Medien hervorzuheben.

Bietet HeyGen AI-Avatare für meine Videos an?

Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an realistischen AI-Avataren, die Ihre Skripte zum Leben erwecken können. Diese Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, kombiniert mit der Voiceover-Generierung, schafft ansprechende und personalisierte Inhalte.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator?

HeyGen optimiert den Videoproduktionsprozess, indem es automatische Videokreationsfunktionen und eine umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bietet. Es ist ein AI-Video-Generator, der für Effizienz und hochwertige Ergebnisse für verschiedene Inhaltsbedürfnisse entwickelt wurde.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen, einschließlich Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben anzuwenden. Sie können auch verschiedene Videovorlagen und dynamische Textanimationen nutzen, um die gewünschte Ästhetik für Kurzform-Inhalte zu erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo