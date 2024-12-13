Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Promo-Video für eine neue Ausstellung in einer zeitgenössischen Kunstgalerie, das sich an Kunstliebhaber und Sammler richtet. Der visuelle Stil sollte elegant und minimalistisch sein, die vorgestellten Kunstwerke mit sanften Übergängen hervorheben und von einem ruhigen, ambienten Audiotrack begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für einen anspruchsvollen Moderator, der wichtige Werke vorstellt, ergänzt durch eine natürlich klingende Sprachsynthese, um die Visionen der Künstler zu beschreiben, und fungieren Sie effektiv als "Galerie-Promo-Video-Macher", um überzeugende "Promo-Videos" zu produzieren.

Video Generieren