Funnel Erklärvideo-Maker: Steigern Sie Ihre Konversionen

Steigern Sie Lead-Generierung und Konversionen mit KI-Avataren, um sofort ansprechende Verkaufstrichter-Videos zu erstellen.

Stellen Sie sich ein lebendiges 45-sekündiges Erklärvideo vor, das für Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Vermarkter entwickelt wurde und zeigt, wie mühelos sie ansprechende Inhalte für ihre Verkaufstrichter erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit spielerischen animierten Grafiken und einer freundlichen, optimistischen KI-Stimme, die sie durch den Prozess führt. Dieses kurze Video hebt die Kraft der HeyGen KI-Sprachübertragungen hervor, um Skripte zum Leben zu erwecken, ohne dass professionelles Talent erforderlich ist.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Video für Unternehmensmarketing-Teams und ernsthafte Content-Ersteller, das die Wirkung von professionellem Videomarketing veranschaulicht. Die Ästhetik sollte elegant und modern sein, mit realistischen KI-Avataren in Business-Kleidung, die wichtige Konzepte präsentieren, alles untermalt von einem professionellen, inspirierenden Soundtrack. Dies demonstriert, wie HeyGen KI-Avatare eine konsistente und anpassbare Markenpräsenz bieten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Video, das sich an Unternehmer und Startups richtet, die ihre Lead-Generierungsbemühungen steigern möchten. Der visuelle Ansatz sollte schnell und dynamisch sein und eine Vielzahl von Erklärvideo-Vorlagen in Aktion schnell präsentieren, begleitet von einer klaren, prägnanten KI-generierten Erzählung, die Geschwindigkeit und Effizienz hervorhebt. Diese Aufforderung betont den unmittelbaren Wert der umfangreichen Vorlagen & Szenen von HeyGen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Video für E-Commerce-Unternehmen und Vertriebsprofis, das sich auf die Verbesserung der Konversionsraten durch kraftvolle visuelle Kommunikation konzentriert. Der visuelle Stil wird saubere, datengetriebene Grafiken und Vorher-Nachher-Szenarien einbeziehen, mit einer selbstbewussten, überzeugenden KI-Stimme, die die Vorteile der optimierten Videoproduktion artikuliert. Dieses Stück zeigt speziell, wie die Text-zu-Video-Funktionalität von HeyGen Ideen in hochwertige Verkaufswerkzeuge verwandelt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Funnel Erklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos, um Interessenten durch Ihren Verkaufstrichter zu führen und das Engagement mit KI-gestützten Tools zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Nutzen Sie den KI-Erklärvideo-Maker, um Ihren Text sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln, das den Kern Ihres Funnel-Inhalts bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar & Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und Erklärvideo-Vorlagen. Passen Sie Szenen mit unserem Drag & Drop-Editor einfach an, um Ihre Botschaft für Verkaufstrichter zu gestalten.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechende Sprachübertragungen
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen, natürlich klingenden KI-Sprachübertragungen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und konsistent übermittelt wird und Ihr Publikum in jeder Phase fesselt.
4
Step 4
Branding anwenden & exportieren
Wenden Sie Ihr individuelles Branding an, einschließlich Logos und Markenfarben, für ein konsistentes Erscheinungsbild. Exportieren Sie schließlich Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die Integration in Verkaufstrichter und Videomarketing.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos für meine Verkaufstrichter?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung überzeugender Funnel-Erklärvideos, indem Ihr Skript direkt in ein ansprechendes Video mit realistischen KI-Avataren und KI-Sprachübertragungen umgewandelt wird. Der intuitive Drag & Drop-Editor und die umfangreichen Erklärvideo-Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell wirkungsvolle Inhalte zu gestalten und Ihre Verkaufstrichter zu verbessern.

Kann ich die Identität meiner Marke beibehalten, wenn ich Erklärvideos mit HeyGen erstelle?

Absolut, HeyGen ermöglicht nahtloses individuelles Branding in all Ihren Erklärvideos, um Konsistenz in Ihren Videomarketing-Bemühungen zu gewährleisten. Sie können problemlos Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfügen, um Ihre Identität in Ihrem gesamten Inhalt zu verstärken.

Welche Rolle spielen KI-Avatare und KI-Sprachübertragungen in den Erklärvideos von HeyGen?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und KI-Sprachübertragungen, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken, ohne dass Schauspieler oder Aufnahmegeräte benötigt werden, was die Erstellung von KI-Erklärvideos effizient und skalierbar macht. Diese Text-zu-Video-Fähigkeit sorgt für professionelle Erzählungen und visuelle Darstellungen, was erheblich Produktionszeit spart.

Wie können die Videos von HeyGen die Konversionsraten in meinen Verkaufstrichtern verbessern?

Durch die Erstellung dynamischer und ansprechender Erklärvideos mit HeyGen können Unternehmen die Aufmerksamkeit effektiver erfassen, Angebote klarstellen und Zuschauer durch ihre Verkaufstrichter führen. Hochwertige Videomarketing-Inhalte können die Lead-Generierung erheblich steigern und die Gesamtkonversionsraten verbessern, indem komplexe Themen einfach erklärt werden.

