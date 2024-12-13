Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Bemühungen mit dem Beerdigungs-Diashow-Video-Maker in einem hochwertigen MP4-Output resultieren, perfekt zum Ansehen oder Teilen. Exportieren Sie Ihr fertiges Gedenkvideo einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verteilung an Familie und Freunde oder zur Präsentation bei Gedenkfeiern.