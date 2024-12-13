Erstellen Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für kleine gemeinnützige Organisationen, das zeigt, wie ein AI Fundraising-Ideen-Generator ihnen helfen kann, wirkungsvolle Anleitungen zu erstellen. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit einer freundlichen, klaren Stimme, die jede Funktion erklärt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und ein überzeugendes Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln.

Video Generieren