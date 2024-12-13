HeyGen hilft Ihnen, die Reichweite Ihrer Fundraising-Videos zu maximieren, indem es verschiedene Seitenverhältnisse für unterschiedliche soziale Medienplattformen unterstützt. Sie können leicht Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen, die für das Engagement der Zuschauer entscheidend sind, insbesondere in stillen Betrachtungsumgebungen. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Awareness-Kampagnen auf allen digitalen Kanälen effektiv sind.