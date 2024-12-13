Übersichtsvideo-Ersteller für Fundraising-Erfolg: Steigern Sie Ihren Einfluss

Erzielen Sie mühelos mehr Spenden und erzählen Sie überzeugende Geschichten mit dynamischem Text-zu-Video aus dem Skript.

474/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Dankesvideo für Spender, das sich an kürzlich gewonnene Spender und Freiwillige richtet und ihnen das Gefühl gibt, wirklich geschätzt und Teil Ihrer Mission zu sein. Dieses dankbare Video sollte einen freundlichen KI-Avatar enthalten, der eine persönliche Botschaft übermittelt und einen befriedigenden und persönlichen visuellen Stil verwendet. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um eine direkte und unvergessliche Verbindung zu schaffen und ihren wertvollen Beitrag mit einem klaren Handlungsaufruf zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Ein wichtiges 60-Sekunden-Video wird benötigt, um einem Förderausschuss und potenziellen Großspendern effektiv eine kritische Fundraising-Präsentation zu präsentieren. Dieses informative und überzeugende Stück sollte Probleme und Lösungen klar umreißen und dabei dynamische Bilder und eine professionelle Stimme verwenden. Durch die Nutzung von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung können Sie Ihre Erzählung mit relevanten, hochwertigen Bildern bereichern, die die Mission und den potenziellen Einfluss Ihrer Organisation unterstreichen und Ihre Fundraising-Präsentationen vorantreiben.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 20-Sekunden-Video zur Übersicht über den Fundraising-Erfolg vor, das speziell für vielbeschäftigte Mitarbeiter von Non-Profit-Organisationen und Marketingteams zugeschnitten ist und die mühelose Erstellung professioneller Inhalte demonstriert. Dieses moderne und effiziente Video sollte die schnelle Produktion visuell hervorheben und das erfolgreiche Ergebnis eines Projekts stolz präsentieren. Mit HeyGens benutzerfreundlichen Vorlagen & Szenen können Sie Ihre Videoproduktion mühelos starten und optimierte Arbeitsabläufe sowie ein poliertes Erscheinungsbild präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Übersichtsvideo-Ersteller für Fundraising-Erfolg funktioniert

Erstellen Sie schnell überzeugende Fundraising-Videos, um Ihren Einfluss zu zeigen und Spender effektiv mit intuitiven KI-gestützten Tools zu engagieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kernbotschaft
Beginnen Sie mit der Skizzierung Ihrer wichtigsten Fundraising-Präsentationen oder Geschichten. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre Erzählung in einen visuellen Entwurf zu verwandeln, der die Grundlage Ihres überzeugenden Fundraising-Videos bildet.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Bilder und Stimmen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie ansprechende Elemente integrieren. Wählen Sie professionelle KI-Avatare, um Ihre Botschaft zu übermitteln, und integrieren Sie visuelle Elemente aus der Stock-Medienbibliothek, um Ihre Einflussgeschichten effektiv zu veranschaulichen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Barrierefreiheit
Verfeinern Sie die Präsentation Ihres Videos, um die Identität Ihrer Organisation zu stärken. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Logos und Farben anzupassen, und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft für alle zugänglich ist, indem Sie automatisch Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Optimieren und Teilen Sie Ihre Geschichte
Finalisieren Sie Ihr Übersichtsvideo zum Fundraising-Erfolg für maximale Reichweite. Verwenden Sie Größenanpassungen im Seitenverhältnis und Exportoptionen, um Ihre Inhalte für verschiedene Social-Media-Marketing-Plattformen und Präsentationen anzupassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Fundraising-Präsentationen

.

Entwickeln Sie in Minuten überzeugende, KI-gestützte Video-Präsentationen, um Ihre Mission klar zu kommunizieren und Spenden effektiv zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Fundraising-Videos zu erstellen?

HeyGens AI Video Maker ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Fundraising-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um überzeugende Fundraising-Präsentationen zu gestalten und ein professionelles Aussehen und Gefühl zu gewährleisten, das potenzielle Spender fesselt. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess und steigert die Spenden effektiver.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für kraftvolles Storytelling im Fundraising?

HeyGen bietet eine kreative Engine mit vielfältigen Vorlagen und einer reichhaltigen Stock-Medienbibliothek, um Ihnen zu helfen, Geschichten über den Einfluss Ihrer Organisation zu präsentieren. Erstellen Sie mühelos ansprechende Videoanimationen und personalisieren Sie Ihre Botschaft mit individuellem Branding, sodass Ihre Fundraising-Videos tief bei Ihrem Publikum nachhallen. Dies hilft, potenzielle Spender zu inspirieren und zu ermutigen.

Bietet HeyGen Vorlagen für Fundraising-Videos, um die Inhaltserstellung zu vereinfachen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an Vorlagen für Fundraising-Videos und benutzerfreundliche Tools, die für eine einfache Bearbeitung konzipiert sind. Diese Vorlagen optimieren Arbeitsabläufe und ermöglichen es Ihnen, schnell professionelle Präsentationen und Dankesvideos für Spender zu erstellen, was letztendlich Zeit und Geld spart. Passen Sie einfach eine Vorlage an, um Ihre einzigartige Geschichte zu erzählen.

Können HeyGens KI-Avatare die Verbindung in Dankesvideos für Spender verbessern?

Absolut, HeyGens KI-Avatare bieten eine einzigartige Möglichkeit, personalisierte Dankesvideos für Spender zu liefern und eine stärkere Verbindung zu schaffen. Kombinieren Sie KI-Avatare mit benutzerdefinierten Sprachklonen und Voiceover-Generierung, um ein professionelles Aussehen und Gefühl hinzuzufügen, das Unterstützer wirklich anspricht. Sie können auch Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo