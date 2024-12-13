Fundraising-Video-Generator für den Erfolg von Non-Profits

Erstellen Sie mühelos überzeugende Fundraising-Videos, die Spenden inspirieren, mit visuellem Geschichtenerzählen und verwandeln Sie Ihr Skript mit AI in ein fesselndes Video.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer, die nach effizienten Lösungen für Spendenanfragen suchen, und positionieren Sie HeyGen als leistungsstarken Videoersteller für Spendenanfragen. Verwenden Sie einen klaren, ansprechenden und lösungsorientierten visuellen Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm. Der Ton sollte freundlich, ermutigend und klar sein und die Effektivität der Sprachsynthese und wie AI-Stimmen die Ansprache personalisieren können, demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video, das sich an Basis-Community-Organisatoren richtet, die spezifische Kampagnen fördern und die Kraft des visuellen Geschichtenerzählens für Fundraising-Videos betonen. Der visuelle Stil sollte herzerwärmend, authentisch und wirkungsvoll sein und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um vielfältige, reale Szenen zu zeigen. Ein inspirierender, leidenschaftlicher und emotionaler Audiostil wird die Zuschauer leiten, möglicherweise mit einem AI-Avatar, der die Botschaft direkt vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Video für Bildungsinhalts-Ersteller und Entwicklungsdirektoren in größeren Organisationen, das sich darauf konzentriert, wie HeyGen hilft, Vorlagen für Bildungsinhalte anzupassen. Das Video sollte einen erklärenden, polierten und zugänglichen visuellen Stil haben, der klare Datenvisualisierungen einbezieht. Ein autoritativer, aber zugänglicher Audiostil, gepaart mit präzisen Untertiteln, wird sicherstellen, dass die Botschaft über die effektiven Fähigkeiten des Fundraising-Video-Generators von allen Zuschauern verstanden wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Fundraising-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Fundraising-Videos für Non-Profits mit AI und verwandeln Sie Ihre Botschaft in fesselnde visuelle Geschichten, um wichtige Spenden zu sichern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Formulieren Sie Ihre Botschaft oder beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um sofort Szenen aus Ihrem Text zu generieren und die Grundlage für Ihren Fundraising-Appell zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimme
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar, um Ihre Sache zu repräsentieren, oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch. Verbessern Sie Ihr Video mit vielfältigen visuellen Assets aus der Medienbibliothek und einem professionellen Voiceover mit HeyGens Sprachsynthese.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Marke und Details hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Organisation mit den Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten. Fügen Sie wichtige Informationen wie Spendenlinks und Handlungsaufforderungen hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und umsetzbar ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie den generierten Inhalt überprüfen und letzte Anpassungen vornehmen. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Fundraising-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren sozialen Medien und Kampagnenplattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie leistungsstarke Fundraising-Kampagnen

.

Gestalten Sie schnell wirkungsvolle Videoanfragen mit AI, um die Spenderreichweite zu maximieren und bedeutende Beiträge für Ihre wichtigen Initiativen zu generieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Fundraising-Videos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der den Prozess der Erstellung überzeugender Fundraising-Videos vereinfacht. Es nutzt AI-Avatare und Text-to-Speech-Funktionen, um Skripte schnell in professionelle Videos zu verwandeln, wodurch anspruchsvolle Videobearbeitung für Non-Profits zugänglich wird.

Kann ich Fundraising-Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, für meine Non-Profit-Organisation anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich einer robusten Medienbibliothek und Drag-and-Drop-Bearbeitungstools, die es Ihnen ermöglichen, Vorlagen und Szenen an das Branding Ihrer spezifischen Non-Profit-Organisation anzupassen. Sie können Ihr Logo integrieren, Farben wählen und personalisierte Elemente hinzufügen, um Ihr visuelles Geschichtenerzählen für Spenden zu verbessern.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Erzählung und Zugänglichkeit in Spendenanfrage-Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Stimmen und Text-to-Speech-Technologie für die realistische Erstellung von Voiceovers, die eine klare und ansprechende Erzählung für Ihre Spendenanfrage-Videos sicherstellen. Darüber hinaus generiert es automatisch Untertitel, wodurch Ihre Fundraising-Videos einem breiteren Publikum in sozialen Medien zugänglicher werden.

Wie kann HeyGen Non-Profits bei ihren Spendenanfrage-Videos unterstützen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Fundraising-Video-Generator, der Non-Profits befähigt, hochwertige, wirkungsvolle Inhalte effizient zu erstellen. Seine AI-Fähigkeiten, einschließlich anpassbarer Vorlagen und Text-to-Speech, helfen Organisationen, professionelle Videos für soziale Medien und andere Plattformen zu produzieren, um ihre Botschaft effektiv zu vermitteln und Spenden zu sichern.

