Fundraising Video Maker: Einfaches AI für Nonprofits

Erstellen Sie mühelos überzeugende Geschichten für Ihre Sache mit AI-Avataren und begeistern Sie Spender wie nie zuvor.

531/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges Update-Video für eine laufende Crowdfunding-Kampagne vor, das sowohl bestehende Spender als auch potenzielle neue Unterstützer anspricht. Die visuellen Elemente sollten lebendig und eindrucksvoll sein, indem sie Projektmeilensteine und realen Fortschritt durch ansprechende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zeigen, während eine begeisterte Stimme und aufbauende Hintergrundmusik die Botschaft des Erfolgs und der zukünftigen Bedürfnisse unterstreichen. Dieses Update sollte zur weiteren Unterstützung inspirieren und die nächsten Schritte der Kampagne klar artikulieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Social-Media-Call-to-Action-Video, das sich an junge, digital-affine Personen richtet und sie dazu inspiriert, eine kleine Spende zu machen oder eine Sache zu teilen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig, modern und visuell ansprechend sein, mit fetten Textüberlagerungen, gepaart mit einem peppigen, trendigen Audiotrack. Sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit und Engagement, indem Sie deutlich sichtbare Untertitel/Captions hervorheben, sodass die Botschaft auch ohne Ton sofort verständlich ist und auf Social-Media-Plattformen optimal funktioniert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein authentisches 90-sekündiges Testimonial-Style-Fundraising-Video, ideal für die Sicherung großer Spenden von Unternehmenssponsoren und vermögenden Einzelpersonen. Dieses Video sollte eine überzeugende Transformationsgeschichte enthalten, erzählt durch die aufrichtige Stimme eines Begünstigten, durchsetzt mit eindrucksvollen Bildern, die den Erfolg des Programms zeigen. Nutzen Sie HeyGen's Templates & Szenen, um diese kraftvolle Geschichte effektiv zu strukturieren und ein professionelles und poliertes Endprodukt zu gewährleisten, das die direkten Vorteile ihrer Investition in Fundraising-Videos hervorhebt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Fundraising-Verbesserungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Fundraising-Videos, die Ihr Publikum ansprechen und Ihre Botschaft verstärken, um wichtige Anliegen zu unterstützen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie damit, Ihr Fundraising-„Skript“ in eine visuelle Geschichte zu verwandeln, indem Sie unsere intuitive Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwenden oder aus einer Reihe professioneller Vorlagen & Szenen auswählen, um Ihr Projekt schnell einzurichten. Dies gewährleistet einen starken Ausgangspunkt für Ihre Kampagne.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre einzigartige Stimme und visuelle Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihre Botschaft, indem Sie „Voiceover-Generierung“ für einen direkten Appell integrieren oder lebensechte AI-Avatare verwenden, um Ihre Sache zu repräsentieren. Passen Sie Ihr Video an, um potenzielle Spender tief zu berühren.
3
Step 3
Verfeinern und polieren Sie für Wirkung
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement mit automatischen „Untertiteln/Captions“. Integrieren Sie relevantes Stock-Footage und dynamische Animationen aus unserer Medienbibliothek, um Ihre Erzählung visuell zu stärken und Ihre Mission zu verdeutlichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Sobald Ihr Video perfekt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Größenanpassungen & Exporten, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, einschließlich „sozialer Medien“. Verteilen Sie Ihr kraftvolles Fundraising-Video, um ein breiteres Publikum zu erreichen und Ihre Finanzierungsziele zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten mit fesselnden AI-Videos

.

Präsentieren Sie den Erfolg und die Auswirkungen Ihrer Fundraising-Bemühungen durch fesselnde AI-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Fundraising-Videos helfen?

HeyGen verwandelt Ihr Fundraising-Skript in überzeugende, hochwertige Videos mit fortschrittlicher AI, komplett mit realistischen Voiceovers und professionellen Vorlagen, um die Aufmerksamkeit der Spender zu gewinnen. Es vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Nonprofit-Videos.

Kann HeyGen AI-Avatare für meine Nonprofit-Videos generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle AI-Avatare zu integrieren, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihren Fundraising-Videos und Crowdfunding-Kampagnen ein einzigartiges und personalisiertes Element hinzuzufügen. Diese kreative Funktion hilft, eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um die Produktion von Fundraising-Videos einfach zu verbessern?

HeyGen bietet einen intuitiven Online-Video-Editor mit Drag-and-Drop-Funktionalität und einer umfangreichen Medienbibliothek, einschließlich Stock-Footage und Hintergrundmusik, um Ihre Fundraising-Inhalte kreativ zu bereichern. Nutzen Sie vielfältige Vorlagen und Szenen für dynamisches Storytelling.

Unterstützt HeyGen die Optimierung von Fundraising-Videos für soziale Medien?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Fundraising-Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, mit automatischen Untertiteln und Captions sowie flexibler Größenanpassung für maximale Reichweite und Engagement. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft überall zugänglich und wirkungsvoll ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo