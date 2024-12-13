Erklärvideo-Macher für Fundraising zur Ansprache von Spendern

Verwandeln Sie Ihr Fundraising-Skript mühelos in ansprechende Erklärvideos mit AI-gestütztem Text-zu-Video, um visuelles Storytelling einfach zu gestalten.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo zur Mittelbeschaffung für ein Tech-Startup, das Startkapital sucht und sich an Angel-Investoren und Risikokapitalgeber richtet. Das Video sollte moderne, dynamische Motion Graphics mit einer lebhaften, professionellen Stimme kombinieren und HeyGens AI-Avatare nutzen, um den Kernpitch und die Marktchancen klar darzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Video für die Spendenkampagne einer gemeinnützigen Organisation, das sich an die breite Öffentlichkeit und Einzelspender richtet. Dieses visuelle Erzählstück sollte einfühlsame und warme Bilder aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwenden, ergänzt durch eine inspirierende Stimme und aufmunternde Hintergrundmusik, wobei Videovorlagen für eine schnelle und effektive Produktion genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges animiertes Video, um Unterstützer für eine Crowdfunding-Kampagne zu gewinnen, die ein innovatives Kunstprojekt fördert und sich speziell an Enthusiasten der kreativen Künste richtet. Der visuelle Stil sollte verspielt und künstlerisch sein, begleitet von einer freundlichen und enthusiastischen Stimme, die leicht aus einem kreativen Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert werden kann.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Unternehmens-Erklärvideo für ein Unternehmen, das strategische Investitionen sichern möchte, mit einem Publikum aus Unternehmensinvestoren und potenziellen Partnern. Dieses Video sollte eine saubere, unternehmerische Ästhetik beibehalten, klare Infografiken integrieren und eine selbstbewusste, autoritative Stimme bieten, die durch HeyGens Sprachgenerierung verstärkt wird, um Klarheit und Reichweite mit integrierten Untertiteln zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Macher für Fundraising funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Erklärvideos für Fundraising mit AI-gestützten Tools. Verwandeln Sie Ihr Skript in ansprechende visuelle Inhalte und teilen Sie Ihre Geschichte effektiv, um potenzielle Spender zu erreichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben der Kernbotschaft für Ihre Fundraising-Kampagne. Die 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion unserer Plattform ermöglicht es Ihnen, sofort einen ersten Videodraft aus Ihrem geschriebenen Inhalt zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente & Szenen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von 'Videovorlagen' und Szenen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen. Unsere Funktion 'Vorlagen & Szenen' bietet eine Grundlage für fesselndes visuelles Storytelling ohne Designaufwand.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatar oder Voiceover hinzu
Bereichern Sie Ihr Erklärvideo mit einem menschlichen Touch. Integrieren Sie einen professionellen 'AI-Avatar', um Ihre Botschaft direkt zu präsentieren und eine authentische Präsenz in Ihren 'animierten Videos' zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo für Fundraising, indem Sie es überprüfen und letzte Anpassungen vornehmen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges 'MP4-Video' mit unserer Funktion 'Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte' für eine optimale Verbreitung auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Veranschaulichen Sie die Wirkung mit Spendergeschichten

.

Erzählen Sie visuell kraftvolle Geschichten über die Wirkung Ihrer Organisation und die Beiträge der Spender, indem Sie ansprechende AI-Videos nutzen, um weitere Unterstützung zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Erklärvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Erklärvideos effizient zu produzieren, indem es AI-gestützte Videoproduktion nutzt. Verwenden Sie eine Vielzahl von Videovorlagen und AI-Avataren, um fesselndes visuelles Storytelling zu gestalten, das die Aufmerksamkeit Ihres Publikums erregt.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für animierte Videos?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung animierter Videos, einschließlich der Möglichkeit, dynamische Inhalte aus einem Skript mit AI-Avataren und professionellen Stimmen zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht den Prozess, Ihre Vision durch innovative Text-zu-Video-Technologie zum Leben zu erwecken.

Bietet HeyGen umfangreiche kreative Assets und Bearbeitungstools?

Absolut, HeyGen bietet eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stock-Medien und Musik, um Ihre Videoprojekte zu bereichern. In Kombination mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und vielseitigen Vorlagen macht HeyGen die Videoproduktion zugänglich und kreativ flexibel.

Wie optimiert HeyGen Videoinhalte für Social Media Marketing?

HeyGen vereinfacht die Erstellung effektiver Videos für Social Media Marketing, indem es eine einfache Größenanpassung des Seitenverhältnisses und MP4-Videoexporte ermöglicht. Implementieren Sie die Marketingstrategie Ihrer Marke mit konsistenten Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr visuelles Storytelling auf allen Plattformen Anklang findet.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo