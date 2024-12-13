Fundraising-Content-Video-Maker für wirkungsvolle Videos

Erstellen Sie kraftvolle Fundraising-Videos für Non-Profit-Organisationen mit anpassbaren Vorlagen und steigern Sie die Spenden für Ihre Sache.

422/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 45-sekündige Social-Media-Anzeige für eine neue Fundraising-Kampagne, die auf ein jüngeres Publikum abzielt. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um eine inspirierende und moderne visuelle Erzählung zu gestalten, die ein einfaches Skript effektiv in ein fesselndes Video umwandelt, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein kraftvolles 60-sekündiges Fundraising-Video mit einer testimonialartigen Erzählung, das für individuelle Spender und Förderorganisationen konzipiert ist. Verwenden Sie professionelle Ästhetik und hoffnungsvolle Audioelemente. Verstärken Sie die Botschaft mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll-Material und sorgen Sie für Barrierefreiheit mit automatisch generierten Untertiteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 15-sekündiges Update-Video oder einen Aufruf zum Handeln für eine bevorstehende Fundraising-Veranstaltung, das sich an Veranstaltungsteilnehmer und Online-Follower richtet. Optimieren Sie dieses Fundraising-Content-Video für verschiedene Plattformen, indem Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen, um maximale Reichweite und Engagement für Ihre Videoerstellungsbemühungen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Fundraising-Content-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Fundraising-Videos mit benutzerfreundlichen Werkzeugen und AI-Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Botschaft zu verstärken und Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video mit einer Vorlage oder einem Skript
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller "Video-Vorlagen" oder generieren Sie Inhalte direkt aus einem Skript, um die Grundlage für Ihre wirkungsvolle Geschichte zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Wirkung mit AI-Avataren hinzu
Personalisieren Sie Ihr Fundraising-Video, indem Sie "anpassbare AI-Avatare" hinzufügen, um Ihre Botschaft mit vielfältigen Stimmen und Erscheinungen zu präsentieren und die Verbindung zum Zuschauer zu verstärken.
3
Step 3
Wenden Sie automatisch generierte Untertitel an
Verbessern Sie das Engagement und die Reichweite, indem Sie "automatisch generierte Untertitel" für Ihr Video anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und für alle Zuschauer zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr "Fundraising-Video" und exportieren Sie es mühelos in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung über alle Ihre digitalen Kanäle und Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie überzeugende Spendererfolgsgeschichten

.

Entwickeln Sie fesselnde Videos mit Testimonials von Begünstigten und Erfolgsgeschichten, um klar zu demonstrieren, welchen Unterschied Spenderbeiträge machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Fundraising-Videos für meine Kampagne zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, kraftvolle Fundraising-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Mission zu artikulieren und Spender zu inspirieren, was HeyGen zu einem idealen Fundraising-Content-Video-Maker macht.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für effektives visuelles Storytelling in meinem Fundraising-Content?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge für wirkungsvolles visuelles Storytelling in Ihrem Fundraising-Content. Nutzen Sie unsere vielfältigen Szenenlayouts, die Stock-Medienbibliothek und die Voiceover-Generierung, um Erzählungen zu gestalten, die Resonanz finden und überzeugende Spendererfolgsgeschichten effektiv teilen.

Kann HeyGen bei der Erstellung von ansprechendem Social-Media-Content für die Fundraising-Bemühungen meiner Non-Profit-Organisation helfen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Erstellung von ansprechendem Social-Media-Content für die Fundraising-Bemühungen Ihrer Non-Profit-Organisation zu helfen. Unsere benutzerfreundlichen Werkzeuge, kombiniert mit der Größenanpassung von Seitenverhältnissen, ermöglichen es Ihnen, schnell professionellen und fesselnden Content zu produzieren, der für verschiedene Plattformen optimiert ist und Ihre Reichweite erhöht.

Wie vereinfacht HeyGens AI-Video-Maker den Videoerstellungsprozess für Fundraising?

HeyGens AI-Video-Maker rationalisiert den gesamten Videoerstellungsprozess und spart Ihnen Zeit und Ressourcen für Ihre Fundraising-Kampagnen. Von Skript bis zum fertigen Video ermöglichen Funktionen wie AI-Stimmen und automatisch generierte Untertitel jedem, hochwertige Videos ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo