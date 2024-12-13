Fundraising-Video-Generator für Nonprofits

Erstellen Sie mühelos Charity-Videos, die Spender inspirieren und Spenden mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung vorantreiben.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dringendes 45-sekündiges Video, das sich an bestehende Spender und Gemeinschaftsmitglieder richtet und einen kritischen unmittelbaren Bedarf innerhalb Ihrer gemeinnützigen Fundraising-Bemühungen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte wirkungsvoll und direkt sein, indem dynamische Vorlagen und Szenen verwendet werden, um Dringlichkeit zu vermitteln, während eine professionelle Stimme mithilfe von Text-zu-Video aus dem Skript die aktuelle Herausforderung und die spezifischen Maßnahmen, die von den Spendern benötigt werden, um einen sofortigen Unterschied zu machen, klar artikuliert, wobei HeyGens effiziente Produktionstools genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein warmes 30-sekündiges Dankesvideo für treue Unterstützer und Partner, das die kollektive Wirkung ihrer Beiträge im vergangenen Jahr feiert. Visuell sollten aufmunternde Stock-Footage aus HeyGens Medienbibliothek gezeigt werden, die verschiedene erfolgreiche Projekte präsentieren, gepaart mit sanfter, dankbarer Hintergrundmusik. Stellen Sie sicher, dass prominente Untertitel/Untertitel wichtige Errungenschaften und Statistiken anzeigen, um die Kraft ihrer Unterstützung zu verstärken und das fortgesetzte Engagement in zukünftigen Fundraising-Videos zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 50-sekündiges Kurzvideo vor, das für die breite Öffentlichkeit gedacht ist und einen authentischen Einblick in die Mission und die engagierte Arbeit Ihrer Wohltätigkeitsorganisation bietet, indem es als führender Charity-Video-Macher positioniert wird. Der visuelle Stil sollte transparent und informativ sein, wobei durch anpassbare Vorlagen eine konsistente Markenbildung beibehalten wird, und HeyGens Feature zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen genutzt wird, um ein nahtloses Teilen über verschiedene soziale Medienplattformen hinweg zu gewährleisten, wodurch Ihre Sache effektiv vorgestellt und eine breitere Gemeinschaftsbeteiligung eingeladen wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Fundraising-Video-Generator funktioniert

Nutzen Sie AI, um schnell überzeugende Fundraising-Videos zu erstellen. Engagieren Sie Spender, erzählen Sie Ihre Geschichte und fördern Sie die Unterstützung für Ihre Sache mit Leichtigkeit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Geschichte und Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung der Geschichte Ihres Fundraising-Aufrufs oder fügen Sie Ihr Skript ein. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in dynamische Videoszenen und erweckt Ihre Erzählung zum Leben.
2
Step 2
Anpassen mit visuellen Elementen und Branding
Verbessern Sie Ihr Video mit kraftvollen visuellen Elementen und integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation (Logo, Farben), um eine konsistente Identität zu bewahren.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Aufruf zu präsentieren und einen menschlichen Touch zu bieten, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren Sie Ihr Video
Fügen Sie leicht Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und ein breiteres Publikum zu erreichen, und exportieren Sie dann Ihr fertiges Video, um es über soziale Medien zu teilen und potenzielle Spender zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Programmauswirkungen mit AI-Videos hervor

Produzieren Sie herzliche Videos, die die positive Wirkung von Spenden auf Begünstigte zeigen, die Arbeit Ihrer Wohltätigkeitsorganisation demonstrieren und zu weiterem Geben ermutigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver Fundraising-Video-Generator dienen?

HeyGen ermöglicht es Nonprofits, überzeugende Fundraising-Videos schnell und effizient zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um fesselnde Erzählungen zu gestalten, die Spenden vorantreiben und effektiv mit Spendern verbinden.

Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für Charity-Video-Macher?

Ja, HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Charity-Video-Machern ermöglichen, Nonprofit-Fundraising-Videos zu produzieren, die perfekt mit der Identität und Botschaft ihrer Organisation übereinstimmen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben für eine konsistente Markenbildung leicht integrieren.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die Erstellung von Spendenaufruf-Videos für soziale Medien?

HeyGen ist ein idealer Spendenaufruf-Video-Macher für soziale Medien und bietet Funktionen wie AI-gestützte Voiceover-Generierung und automatische Untertitel. Optimieren Sie Ihre Videos einfach für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exportoptionen, um ein breiteres Publikum potenzieller Spender zu erreichen.

Kann HeyGen helfen, andere Arten von Videos für Spender zu erstellen, über Aufrufe hinaus?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Generator, der hilft, verschiedene Fundraising-Videos zu erstellen, einschließlich wirkungsvoller Dankesvideos für Spender. Seine intuitiven Drag-and-Drop-Bearbeitungstools vereinfachen die Produktion professioneller Inhalte für alle Ihre Nonprofit-Kommunikationsbedürfnisse.

