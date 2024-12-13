Kostenloser Video-Maker: Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos

Verwandeln Sie Ihren Text mühelos in hochwertige Videos mit unserer AI-gestützten Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, die professionelle Ergebnisse liefert.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie mit HeyGens "Online-Video-Maker" zu einem "AI-Video-Macher" werden können. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Bildschirmdemonstrationen der Benutzeroberfläche, ergänzt durch eine professionelle und freundliche Stimme. Heben Sie die Effizienz hervor, Videoinhalte direkt aus einem Skript mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu generieren, und zeigen Sie, wie dies Zeit und Ressourcen für effektives Marketing spart.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Video-Editoren, das zeigt, wie HeyGen ihren "Video-Editing"-Workflow für verschiedene Plattformen verbessert. Der visuelle Stil sollte klar und präzise sein, mit Bildschirmaufnahmen von HeyGens flexiblen Exportoptionen, begleitet von einer fesselnden Erzählung. Betonen Sie die Fähigkeit der Plattform für "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" und zeigen Sie, wie Benutzer ihre Projekte schnell an verschiedene Social-Media-Dimensionen anpassen können, während sie hochwertige Ergebnisse sicherstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für Pädagogen und Unternehmensschulungen, das zeigt, wie HeyGen die Erstellung von ansprechenden Lehrinhalten vereinfacht. Der visuelle Stil sollte klar und einfach sein, und die Leichtigkeit der Auswahl und Anpassung von "Vorlagen & Szenen" für die schnelle Videoproduktion hervorheben, mit einer autoritativen, aber freundlichen Stimme. Zeigen Sie, wie die "Untertitel/Caption"-Funktion automatisch zugängliche Lernmaterialien für alle Schüler generieren kann.
Beispiel-Prompt 3
Konzipieren Sie ein 1-minütiges Werbevideo für Vermarkter und Online-Kurs-Ersteller, das das kreative Potenzial von HeyGens "AI-gestützten Tools" für vielfältige Inhalte demonstriert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und fantasievoll sein, mit einer Vielzahl von "AI-Avataren", die unterschiedliche Botschaften übermitteln, ergänzt durch professionelle "Voiceover-Generierung" und einen mitreißenden Soundtrack. Heben Sie hervor, wie die umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" es Benutzern ermöglicht, schnell beeindruckende visuelle Inhalte zu integrieren, wodurch der Videoproduktionsprozess nahtlos und hochprofessionell wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So nutzen Sie unseren kostenlosen Video-Maker

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, professionelle Videos online in wenigen Minuten mit intuitiven Tools und AI-gestützten Funktionen und teilen Sie sie auf all Ihren Plattformen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Videovorlage oder starten Sie von Grund auf neu. Unser kostenloser Video-Maker bietet eine Vielzahl von Optionen, um Ihren kreativen Prozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Laden Sie einfach Ihre eigenen Medien hoch oder wählen Sie aus unserer umfangreichen Stock-Bibliothek. Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Text, Bilder und Musik mit unserem leistungsstarken Video-Editor hinzufügen.
3
Step 3
Bearbeitungen und Verbesserungen anwenden
Polieren Sie Ihr Video mit fesselnden Effekten, sanften Übergängen und dynamischen Textanimationen. Passen Sie die Seitenverhältnisse an, um perfekt auf verschiedene Plattformen zu passen und hochwertige Videos zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in hoher Auflösung, einschließlich 4K, ohne Wasserzeichen. Teilen Sie Ihre fertige Kreation direkt auf sozialen Plattformen oder laden Sie sie für die spätere Verwendung herunter.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungs- und Lernerfahrungen

.

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um dynamische Schulungsmodule zu erstellen, die das Engagement verbessern und eine bessere Informationsspeicherung für Ihr Publikum gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um professionelle Videos zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, um Text in dynamische Videos mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers zu verwandeln. Dieser AI-Video-Maker vereinfacht komplexe Videobearbeitung und ermöglicht es Benutzern, mühelos professionelle Videos aus einem Skript zu erstellen.

Kann HeyGen Videos in hoher Qualität für verschiedene Plattformen exportieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, Videos in hoher Qualität, einschließlich 4K-Auflösung, zu exportieren, die für verschiedene Plattformen und Bedürfnisse optimiert sind. Sie können das Seitenverhältnis einfach anpassen und Ihre fertigen Videoinhalte direkt von HeyGen aus auf verschiedenen Social-Media-Plattformen teilen.

Welche Bearbeitungstools stehen innerhalb von HeyGen zur Verfügung, um meine Videoprojekte zu verbessern?

HeyGen bietet eine umfassende Palette an Videobearbeitungstools, einschließlich Optionen für Mehrschichtbearbeitung, Hinzufügen von Voiceovers und automatische Generierung von Untertiteln. Sie können auch die Medienbibliothek und vorgefertigte Vorlagen nutzen, um Ihre Videoprojekte effektiv zu verbessern.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für Branding und kreative Elemente?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für das Branding, sodass Sie Ihre Logos und Markenfarben anwenden können, um Konsistenz zu gewährleisten. Mit einer großen Auswahl an Videovorlagen und einer reichhaltigen Medienbibliothek können Sie mühelos hochwertige Videos erstellen, die perfekt mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo