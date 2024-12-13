Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie mit HeyGens "Online-Video-Maker" zu einem "AI-Video-Macher" werden können. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Bildschirmdemonstrationen der Benutzeroberfläche, ergänzt durch eine professionelle und freundliche Stimme. Heben Sie die Effizienz hervor, Videoinhalte direkt aus einem Skript mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu generieren, und zeigen Sie, wie dies Zeit und Ressourcen für effektives Marketing spart.

Video Generieren