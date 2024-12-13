Kostenloser Testvideo-Anzeigenmacher: Erstellen Sie Anzeigen, die konvertieren
Steigern Sie Ihre Kampagnen mit dynamischen Videoanzeigen. Unsere AI-Avatare erstellen professionelle Inhalte ohne Aufwand.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie eine 45-sekündige moderne und dynamische Videoanzeige, die sich an aufstrebende Content-Ersteller und E-Commerce-Unternehmen richtet. Visuell sollten schnelle Übergänge zwischen verschiedenen Szenen gezeigt werden, die Anpassungsoptionen und spielerische Animationen betonen. Der Ton sollte eine klare, ansprechende Stimme haben, die den Prozess erklärt. Die Kernbotschaft sollte zeigen, wie HeyGen es vereinfacht, ein "Videoanzeigenmacher" zu werden, indem Benutzer direkt Videos aus einem "Text-zu-Video aus Skript" generieren und sie mit "Sprachgenerierung" für fesselnde Ergebnisse verfeinern können.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, schnelles und professionelles Video für digitale Marketingagenturen und vielbeschäftigte Fachleute. Der visuelle Stil sollte elegant sein und die Effizienz der "AI Video Maker"-Technologie zeigen, vielleicht mit schnellen Schnitten, die verschiedene Anwendungen von "AI-Avataren" demonstrieren. Der Ton sollte eine informative Erzählung mit einem selbstbewussten, autoritativen Klang haben. Das Video sollte erklären, wie HeyGen als "Online-Video-Macher" fungiert, indem es eine umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" bietet, um hochwertige, professionelle Videoanzeigen zu verbessern.
Gestalten Sie eine direkte und überzeugende 15-sekündige Videoanzeige, die sich an alle richtet, die daran interessiert sind, ansprechende "Social Media"-Videoanzeigen mit minimalem Aufwand zu erstellen. Die Bilder sollten hell sein und einen klaren "Call to Action" enthalten, vielleicht mit einem begeisterten AI-Avatar. Der Ton sollte eine mitreißende, energetische Stimme haben. Der Hauptfokus liegt darauf, die Nutzer zu ermutigen, das "kostenlose Testangebot" zu nutzen, indem gezeigt wird, wie einfach es ist, verschiedene Anzeigenformate mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" zu erstellen und die Zugänglichkeit mit "Untertiteln/Captioning" über Plattformen hinweg sicherzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle Erstellung von Werbekampagnen.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen mit AI, perfekt, um Konversionen für Ihre kostenlosen Testkampagnen zu steigern.
Dynamische Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie fesselnde Videoanzeigen und Clips für Social-Media-Plattformen, um Ihre Reichweite zu erweitern und mehr potenzielle Kunden zu gewinnen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die kreative Produktion von Videoanzeigen?
HeyGens AI Video Maker ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Videoanzeigen zu erstellen. Nutzen Sie unsere fortschrittlichen AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Skripte mit professioneller Anziehungskraft zum Leben zu erwecken, perfekt für kreative Kampagnen.
Kann ich die Videoanzeigenvorlagen von HeyGen für meine Marke anpassen?
Absolut. HeyGen bietet eine breite Palette professionell gestalteter Vorlagen, die Sie vollständig mit Ihrem Branding, einschließlich Logos und Farben, anpassen können, um einzigartige Videoanzeigen zu erstellen. Sie können auch Stockbilder und Clips aus unserer umfangreichen Medienbibliothek integrieren.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Online-Videoanzeigenmacher?
HeyGen bietet eine intuitive Online-Video-Macher-Erfahrung, die es jedem ermöglicht, ohne Vorkenntnisse im Bearbeiten hochwertige Videoanzeigen zu produzieren. Seine AI-gestützten Tools vereinfachen die Inhaltserstellung vom Skript bis zum endgültigen Output, was es zu einem ausgezeichneten kostenlosen Testvideo-Anzeigenmacher macht, um loszulegen.
Wie kann HeyGen meine Videoanzeigen mit dynamischen Elementen verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihren Videoanzeigen mit Funktionen wie präziser Sprachgenerierung und automatisch generierten Untertiteln einen professionellen Schliff zu verleihen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoanzeigen ansprechend, zugänglich und effektiv die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf verschiedenen Plattformen erfassen.