Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video für Lehrer, das zeigt, wie man schnell ein virtuelles Klassenzimmer einrichtet. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, unter Verwendung von Bildungsvideo-Vorlagen aus HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion, ergänzt durch unterstützende, ruhige Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Einführungsvideo für erwachsene Lernende über die Grundlagen der persönlichen Finanzen. Integrieren Sie dynamische Schnitte und fotorealistische Stockfotos und -videos aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, präsentiert von einem AI-Avatar in einem informativen Ton, um das Lernerlebnis individuell zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Werbevideo, das potenzielle Lernende für einen neuen Online-Bildungsvideokurs anspricht. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und kraftvoll sein, mit schnellen Schnitten und einem dynamischen Musikbibliothek-Track, wobei klare Untertitel/Untertitel von HeyGen für maximale Zugänglichkeit und Reichweite enthalten sein sollten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein kostenloser Bildungs-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Bildungsvideos für Schüler und Lehrer mit unserer intuitiven, funktionsreichen Plattform, ohne Designfähigkeiten zu benötigen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um den Bedürfnissen Ihrer Lektion gerecht zu werden.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Füllen Sie Ihre Szenen mit Bildungsmaterial. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, um animierte Videoinhalte zu erstellen, oder bereichern Sie Ihre visuellen Inhalte mit unserer umfangreichen Medienbibliothek.
3
Step 3
Generieren Sie Sprachübertragungen
Bereichern Sie Ihre Lektion mit fesselnder Erzählung. Nutzen Sie unsere Sprachgenerierungsfunktion, um realistische AI-Stimmen hinzuzufügen oder laden Sie Ihre eigene Audiodatei hoch.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Bildungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre hochwertigen Bildungsvideos mit Ihrem Publikum.

Komplexe Themen klären

Verwandeln Sie komplexe medizinische und wissenschaftliche Informationen in leicht verständliche Bildungsvideos, um die Klarheit für alle Lernenden zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung fesselnder Bildungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Bildungsvideo-Maker, der es Ihnen ermöglicht, fesselnde Online-Bildungsvideos mit einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen zu erstellen. Mit den AI-Bearbeitungsfunktionen von HeyGen können Sie problemlos animierte Videoinhalte und professionelle Sprachübertragungen einfügen, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen.

Benötige ich fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten, um HeyGen für Bildungsinhalte zu nutzen?

Überhaupt nicht! HeyGen bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die es zu einem zugänglichen Bildungsvideo-Maker macht, selbst für diejenigen ohne vorherige Videobearbeitungsfähigkeiten. Unsere gebrauchsfertigen Videovorlagen vereinfachen den Erstellungsprozess für Lehrer und Schüler gleichermaßen.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für Bildungsvideos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre Bildungsvideos mit Ihrem Branding, Stockfotos und -videos sowie einer vielfältigen Musikbibliothek anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte perfekt zu Ihrem Lehrstil und Ihren visuellen Anforderungen passen.

Kann HeyGen AI-Sprachübertragungen in Bildungsvideos integrieren?

Ja, HeyGen nutzt seine leistungsstarken AI-Bearbeitungsfähigkeiten, um realistische Sprachübertragungen für Ihre Bildungsvideos direkt aus Ihrem Skript zu generieren. Diese Funktion ermöglicht eine dynamische und klare Erzählung, die das Lernerlebnis für Ihre Schüler verbessert.

