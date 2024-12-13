Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an die breite Öffentlichkeit richtet. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil und eine klare, freundliche Stimme, um gängige Online-Betrügereien zu entmystifizieren und den Zuschauern wesentliche Tipps zur Betrugsprävention zu geben. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Botschaft schnell in eine überzeugende Erzählung zur Sensibilisierung für Betrugsprävention zu verwandeln.

