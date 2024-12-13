Ja, HeyGen ist ein äußerst kosteneffizienter Trainingsvideo-Ersteller, der die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die traditionelle Videoproduktion erforderlich sind, erheblich reduziert. Es ermöglicht Unternehmen, schnell professionelle Unternehmens-Trainingsvideos zu erstellen, die problemlos in jedes Learning Management System (LMS) integriert werden können, um den gesamten Video-Trainings-Workflow zu optimieren.