Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Anleitungsvideo für potenzielle Franchise-Nehmer, das zeigt, wie einfach es ist, skalierbares Franchise-Training mit KI-Videoerstellung zu implementieren. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, begleitet von einer klaren, selbstbewussten Stimme. Dieses Video demonstriert die Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Schulungshandbücher schnell in ansprechende Inhalte zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges animiertes Video für neue Unternehmensmitarbeiter, um deren anfängliche Einarbeitungserfahrung zu optimieren. Verwenden Sie einen einladenden und professionellen visuellen Stil und nutzen Sie die KI-Avatare von HeyGen, um wichtige Unternehmensinformationen mit einer freundlichen, artikulierten Stimme zu präsentieren. Der Ton sollte klar und ermutigend sein und neue Mitarbeiter durch die wesentlichen ersten Schritte führen, ohne sie zu überfordern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorial-Video für Franchise-Manager, das zeigt, wie man Einarbeitungsvideos effektiv mit einem robusten Videoerstellungstool anpasst. Das visuelle Design sollte hell und ansprechend sein und Bildschirmaufnahmen der Plattformoberfläche enthalten, um Benutzer durch die Auswahl und Anpassung von Vorlagen zu führen, ergänzt durch eine energiegeladene, lehrreiche Stimme. Heben Sie die Vielseitigkeit der "Vorlagen & Szenen" von HeyGen hervor, um Inhalte schnell zu personalisieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Franchise-Nehmer schnell ein neues Produkt oder eine Dienstleistung einführen muss. Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Kunden, das die Vorteile des Produkts mit einer klaren, modernen Ästhetik und lebendigen Produktaufnahmen demonstriert. Der Ton sollte eine freundliche, autoritative Stimme aufweisen, die über die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erzeugt wird, um eine konsistente Markenpräsenz über alle KI-Videoerstellungsbemühungen hinweg zu gewährleisten, auch ohne menschlichen Moderator.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoersteller für Franchise-Einarbeitung funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, konsistente und skalierbare Einarbeitungsvideos für Ihr Franchise-Netzwerk, um sicherzustellen, dass jedes neue Mitglied erstklassiges Training mit KI erhält.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie aus verschiedenen Videovorlagen wählen oder Ihr Schulungsskript einfügen, um unsere Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle Inhaltserstellung zu nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie einen KI-Avatar und Sprachüberlagerung hinzu
Erwecken Sie Ihre Inhalte mit lebensechten KI-Avataren zum Leben, die Ihre Botschaft professionell übermitteln, komplett mit natürlicher Sprachgenerierung in mehreren Sprachen.
3
Step 3
Passen Sie mit Ihrem Branding an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in Ihrem Franchise-Netzwerk, indem Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Logos, Farben und spezifischer Medien aus unserer Bibliothek.
4
Step 4
Exportieren für skalierbares Training
Finalisieren Sie Ihre Einarbeitungsvideos und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verteilung für skalierbares und konsistentes Franchise-Training an allen Standorten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Betriebsabläufe und Markenstandards in klare, leicht verständliche, KI-gestützte Videolektionen für eine schnellere Einarbeitung der Franchise-Nehmer.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Franchise-Einarbeitungsvideos?

HeyGen ermöglicht effizientes und skalierbares Franchise-Training, indem es Text in professionelle, KI-generierte Videos umwandelt. Unsere Plattform vereinfacht den Videoproduktionsprozess, sodass Sie Einarbeitungsvideos mit KI-Avataren und gebrauchsfertigen Videovorlagen einfach anpassen können, was die Zugänglichkeit und Konsistenz der Einarbeitungsvideos an allen Standorten gewährleistet.

Kann HeyGen ansprechende Einarbeitungsvideos aus einfachem Text erstellen?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und realistische KI-Avatare, um überzeugende Einarbeitungsvideos zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert professionelle Videos mit natürlicher Sprachgenerierung, wodurch komplexe Videoproduktion entfällt.

Wie kann ich sicherstellen, dass das Branding meines Franchise in HeyGen-Einarbeitungsvideos konsistent ist?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und spezifische visuelle Elemente Ihres Franchise nahtlos in jedes Schulungsvideo zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Einarbeitungsvideos eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehalten und Ihr Unternehmensimage stärken.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um die Videoerstellung für die Mitarbeitereinarbeitung zu vereinfachen?

HeyGen ist ein umfassendes Videoerstellungstool, das auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Es umfasst technische Funktionen wie KI-Avatare, Text-zu-Video aus Skript, Sprachgenerierung und unterstützt sogar Bildschirmaufnahmen und eine umfangreiche Medienbibliothek, was die Produktion von Mitarbeitereinarbeitungsvideos einfach und effektiv macht, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu erfordern.

