Erstellen Sie ein fesselndes 60-Sekunden-Gründerstory-Video, das den initialen Funken und das Wachstum eines Startups zeigt, konzipiert für angehende Unternehmer und Gründer in der Frühphase. Der visuelle Stil sollte filmisch und inspirierend sein, historische Aufnahmen mit modernen Grafiken mischen und von einem erhebenden Orchester-Soundtrack begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Narrativ nahtlos in fesselnde visuelle Darstellungen zu übersetzen.

