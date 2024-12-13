Gründerbotschafts-Video-Generator: Authentische AI-Botschaften übermitteln

Übermitteln Sie wirkungsvolle Videobotschaften mit AI-Avataren, um Ihr Publikum zu fesseln und die Unternehmenskommunikation ohne komplexe Filmaufnahmen zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Um technikaffine potenzielle Kunden zu begeistern, stellen Sie sich ein dynamisches und modernes 45-sekündiges Marketingvideo für eine neue Produkteinführung vor, das durch klare Grafiken und einen lebhaften, futuristischen Soundtrack gekennzeichnet ist. Stärken Sie Ihre Produktgeschichte, indem Sie die gesamte Präsentation nahtlos aus Ihrem Skript mit HeyGens effizienter "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionalität generieren.
Beispiel-Prompt 2
Eine schnelle, informative 30-sekündige Videobotschaft, die einen wichtigen Meilenstein des Unternehmens an bestehende Kunden und die breitere Gemeinschaft ankündigt, erfordert einen freundlichen visuellen Stil und eine selbstbewusste, klare Stimme. Beschleunigen Sie die Erstellung dieses wirkungsvollen Videos, indem Sie aus HeyGens umfangreichen "Vorlagen & Szenen" auswählen, um perfekt zum ästhetischen und inhaltlichen Anspruch Ihrer Marke zu passen.
Beispiel-Prompt 3
Für interne Teams und neue Mitarbeiter ist ein 60-sekündiges Schulungsvideo, das eine komplexe Softwarefunktion in einem klaren, diagrammatischen visuellen Stil mit einem hilfreichen, ermutigenden Audioton erklärt, unerlässlich. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Voiceover-Generierung", um die Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erzählen und so Klarheit und Engagement in jedem Lernmodul zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Gründerbotschafts-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Gründerbotschaften mit AI. Verwandeln Sie Ihren Text in professionelle, markengerechte Videobotschaften mit AI-Avataren, perfekt für die Unternehmenskommunikation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre schriftliche Nachricht in den Editor ein. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript, um Ihren Text automatisch in natürlich klingende Sprache umzuwandeln, bereit für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Sie oder Ihre Marke zu repräsentieren. Finden Sie die perfekte digitale Persona, die zu Ihrer Botschaft und Ihrem Publikum passt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Steigern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie die Identität Ihres Unternehmens einbinden. Verwenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft visuell mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Videobotschaft
Finalisieren Sie Ihr kraftvolles Gründerbotschafts-Video. Exportieren Sie Ihre hochwertige Kreation einfach, optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten, perfekt für wirkungsvolle Videobotschaften über alle Ihre Kommunikationskanäle hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie interne Kommunikation & Schulung

.

Gründer können wirkungsvolle interne Videobotschaften und Onboarding-Materialien liefern, um das Mitarbeiterengagement und die Unternehmenskommunikation mit AI zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines AI-CEO-Botschaftsvideos?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, wirkungsvolle AI-CEO-Botschaftsvideos mühelos zu produzieren. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Marke widerspiegelt, und HeyGens Text-zu-Video-Technologie generiert eine polierte Videobotschaft, ideal für die Unternehmenskommunikation.

Welche Art von Videobotschaften kann ich mit HeyGens AI-Video-Generator erstellen?

Mit HeyGens fortschrittlichem AI-Video-Generator können Sie vielfältige Videobotschaften erstellen, von fesselnden Marketingkampagnen bis hin zu umfassenden Schulungsvideos. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Funktionalität und anpassbare Vorlagen, um die Inhaltserstellung für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse zu optimieren.

Kann HeyGen AI-Avatare an unsere Marke für die Unternehmenskommunikation anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in Ihre Videos zu integrieren. Sie können aus einer Reihe professioneller AI-Avatare wählen und Elemente anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmenskommunikation eine konsistente Markenidentität beibehält.

Wie schnell kann ich Text mit HeyGen in ein professionelles Video umwandeln?

HeyGens intuitive Plattform ermöglicht die schnelle Umwandlung Ihres Skripts in ein professionelles Video mit leistungsstarker Text-zu-Video-Technologie. Sie geben einfach Ihren Text ein, wählen aus hochwertigen AI-Stimmen, und HeyGen übernimmt die Generierung, was Ihren Videoproduktionsprozess erheblich beschleunigt.

