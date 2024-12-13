Ihr Video-Maker für Grundstrukturen für fesselnde Inhalte

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges Social-Media-Video für Content-Ersteller und Marketer, das innovative "Grundstrukturen" für ansprechende Social-Media-Videos demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte kraftvoll und energiegeladen sein, mit HeyGens AI-Avataren in verschiedenen trendigen Umgebungen, optimiert für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, unterstützt von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Das Video sollte Aufmerksamkeit erregen und Kreativität entfachen, um die Zuschauer zu ermutigen, ihre eigenen viralen Inhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 60-sekündiges Bildungssegment für Pädagogen und Unternehmensschulungen, das die "Grundstruktur" eines komplexen Konzepts, wie architektonische Prinzipien oder Programmiergrundlagen, vereinfacht. Die visuelle Präsentation sollte elegant und professionell sein, mit animierten Erklärungen und On-Screen-Text, die leicht durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden können, um ein klares und ansprechendes Lernerlebnis für das Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein aufschlussreiches 40-sekündiges professionelles Überblicksvideo für Technikbegeisterte und Entwickler, das die zugrunde liegende "Grundstruktur" einer hochmodernen Video-Generierungs-API detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen futuristischen und minimalistischen visuellen Stil, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um komplexe technische Komponenten auf zugängliche Weise visuell zu erklären. Die Erzählung sollte direkt und informativ sein, Innovation und die Kraft der automatisierten Videoproduktion für technische Kommunikation hervorheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Maker für Grundstrukturen funktioniert

Erstellen Sie robuste und fesselnde Videos von Grund auf mit intuitiven AI-Tools, um jedes Mal eine klare und wirkungsvolle Botschaft zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skriptfundament
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres vollständigen Videoskripts. Nutzen Sie die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Narrativ sofort in eine Reihe strukturierter Szenen zu verwandeln und das Kernfundament Ihres Videos zu etablieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr On-Screen-Präsentator agieren, und fügen Sie ein professionelles und ansprechendes menschliches Element hinzu, um Ihre Inhalte konsistent in Ihrem strukturierten Video zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Marken- und Medienressourcen an
Verbessern Sie die Kohärenz und Identität Ihres Videos, indem Sie Ihre Markenelemente wie Logos und benutzerdefinierte Farben anwenden. Integrieren Sie relevante Medien aus der Bibliothek, um Ihre strukturierte Botschaft visuell zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr strukturiertes Video
Überprüfen Sie den Fluss und die Struktur Ihres Videos, um sicherzustellen, dass jedes Segment mit Ihren Zielen übereinstimmt. Schließen Sie ab, indem Sie Ihr fertiges Video exportieren und die gewünschten Auflösungen sowie Anpassungen des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen wählen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer technischer Konzepte

Verwandeln Sie komplexe technische oder grundlegende Themen in klare, verständliche Erklärvideos, um das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative Videoproduktion?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Maker und kreativer Motor, der es Nutzern ermöglicht, Text mühelos in fesselnde Videos zu verwandeln. Seine intuitive Plattform und umfangreiche Videovorlagen vereinfachen den gesamten Videoproduktionsprozess, ideal für Marketingkampagnen oder Erklärvideos.

Kann HeyGen helfen, professionelle Videos mit AI-Avataren zu erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare in Ihre professionellen Überblicksvideos zu integrieren, um Engagement und Markenbeständigkeit zu erhöhen. Sie können diese weiter mit Ihren Markenelementen anpassen, komplett mit natürlicher Voiceover-Generierung und automatisch generierten Untertiteln.

Welche Art von Inhalten kann ich mit HeyGens AI-Video-Maker erstellen?

Mit HeyGens AI-Video-Maker können Sie die Videoproduktion für eine Vielzahl von Inhalten automatisieren, einschließlich ansprechender Social-Media-Videos, informativer Bildungskurse und wirkungsvoller Promo-Videos. Die Plattform unterstützt auch die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für die Verteilung auf mehreren Plattformen.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass meine Markenidentität in AI-generierten Videos erhalten bleibt?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Markenelemente, einschließlich Logo-Animation, nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Sie können Vorlagen und Szenen direkt in unserem Online-Video-Editor anpassen, um eine konsistente und professionelle Markenpräsenz zu gewährleisten.

