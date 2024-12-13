Zusammenfassungsvideo-Ersteller für Grundlagen: Schnell & Einfach

Verwandeln Sie mühelos Ihren Bewertungstext in professionelle Zusammenfassungsvideos mit fortschrittlicher AI-Text-zu-Video-Funktion.

545/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 1-minütiges Zusammenfassungsvideo für ein internes Produktteam, das Benutzerfeedback zu einer neuen Softwareversion konsolidiert und HeyGen als AI-Videoersteller nutzt. Das Video sollte einen datenvisualisierungsintensiven visuellen Stil verwenden, mit Diagrammen und Grafiken, und ein ansprechender AI-Avatar sollte wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen präsentieren, um die Wirkung von HeyGens AI-Avataren für eindrucksvolle Präsentationen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 1,5-minütiges Rückblickvideo, das eine kürzlich durchgeführte technische Schulung zu einem neuen Entwicklungsframework zusammenfasst, gedacht für alle Teilnehmer und zukünftige Lernende. Der visuelle Stil sollte didaktisch sein, mit Codebeispielen und praktischen Demonstrationen, ergänzt durch ein ruhiges, instruktives Voiceover, das HeyGens automatische Untertitel/Captions nutzt, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern, einschließlich derjenigen in lauten Umgebungen oder mit Hörbehinderungen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein poliertes 2-minütiges Zusammenfassungsvideo für potenzielle Unternehmenskunden, das die robusten Sicherheitsfunktionen und die Skalierbarkeit unserer Plattform hervorhebt. Der visuelle Stil muss stark gebrandet sein, mit anpassbaren Vorlagen und sauberen Übergängen zwischen den Szenen, unterstützt von einem autoritativen Voiceover, um durchgehend konsistentes Branding zu gewährleisten, indem HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion genutzt wird, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild zu bewahren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Zusammenfassungsvideo-Ersteller für Grundlagen funktioniert

Verwandeln Sie Kundenfeedback und grundlegende Übersichten schnell in ansprechende Videozusammenfassungen mit AI-gestützten Tools für klare, wirkungsvolle Kommunikation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Zusammenfassungsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer vorhandenen Bewertungsinhalte oder Zusammenfassungspunkte. Unsere AI-Text-zu-Video-Funktion verarbeitet dann Ihr Skript und bereitet es für die visuelle und akustische Transformation vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Zusammenfassung zu präsentieren. Kombinieren Sie Ihren ausgewählten Avatar mit einem AI-generierten Voiceover, um eine professionelle und ansprechende Erzählung für Ihre Inhalte zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding und Untertiteln
Personalisieren Sie Ihr Video mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke. Wenden Sie Branding-Kontrollen an, um Ihr Logo, Farben und Schriftarten zu integrieren, und fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um eine breitere Zugänglichkeit und Wirkung zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Zusammenfassungsvideo, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis auswählen. Exportieren Sie dann Ihr poliertes Video in hoher Qualität, bereit zur Verbreitung über soziale Medien und andere Plattformen, um Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

.

Produzieren Sie schnell kurze, fesselnde Videozusammenfassungen und -übersichten für soziale Medien, um effektiv ein breiteres Publikum zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Zusammenfassungsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und realistische Voiceover-Generierung nutzen, um professionelle Zusammenfassungsvideos oder Einführungsvideos mit Leichtigkeit zu erstellen.

Kann ich Rückblickvideos mit meinen Markenelementen anpassen, indem ich HeyGen verwende?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und anpassbare Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Rückblickvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Ihnen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente einfach hinzuzufügen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videozugänglichkeit und verschiedene Plattformen?

HeyGen bietet wesentliche technische Funktionen wie automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu verbessern. Sie können auch das Seitenverhältnis Ihrer Videos einfach anpassen, um sie perfekt für verschiedene Social-Media-Plattformen geeignet zu machen und eine optimale Ansicht auf allen Geräten zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen bei der Produktion von Schulungsrückblicken und Erfolgsgeschichten von Kunden helfen?

HeyGen ist ein idealer AI-Videoersteller für die effiziente Produktion von überzeugenden Schulungsrückblicken und wirkungsvollen Erfolgsgeschichten von Kunden. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die robusten Funktionen ermöglichen es Ihnen, hochwertige Videos zu erstellen, die wichtige Informationen effektiv kommunizieren oder Testimonials präsentieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo