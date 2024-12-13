HeyGen bietet wesentliche technische Funktionen wie automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu verbessern. Sie können auch das Seitenverhältnis Ihrer Videos einfach anpassen, um sie perfekt für verschiedene Social-Media-Plattformen geeignet zu machen und eine optimale Ansicht auf allen Geräten zu gewährleisten.