Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens einfach in Ihre Trainingsvideo-Vorlagen zu integrieren. Dies hilft, eine konsistente und professionelle Markenidentität in all Ihren Bildungsinhalten zu wahren.