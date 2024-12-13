Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Rezeptvideo, das einen schnellen und gesunden Frühstückssmoothie zeigt, der für gesundheitsbewusste Hobbyköche gedacht ist, die eine effiziente Mahlzeitenvorbereitung suchen. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit einem modernen, mitreißenden Soundtrack, der HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um die Zuschauer durch jeden Schritt zu führen, und Voiceover-Generierung für klare Anweisungen.

Video Generieren