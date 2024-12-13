2

Step 2

Passen Sie die visuellen Elemente mit AI-Avataren an

Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren auswählen, um Ihr Training zu präsentieren. Wählen Sie aus verschiedenen Stilen und Stimmen, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft konsistent und professionell zu übermitteln.