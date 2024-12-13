Erstellen Sie ein einladendes 45-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter im Lebensmittelservice, das sich auf grundlegende Lebensmittelsicherheitsprotokolle wie Händewaschen und Vermeidung von Kreuzkontaminationen konzentriert. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, wobei ein freundlicher KI-Avatar die Zuschauer durch die wesentlichen Schritte führt, ergänzt durch eine ermutigende Stimme. Dieses Video, das die KI-Avatare von HeyGen nutzt, soll das anfängliche Onboarding der Mitarbeiter ansprechend und einprägsam gestalten.

