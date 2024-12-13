Erstellen Sie ein 30-sekündiges 'Food News Flash'-Video für vielbeschäftigte Feinschmecker und Branchenprofis, das einen schnellen Überblick über die neuesten kulinarischen Trends bietet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit klaren, modernen Grafiken und einer beschwingten Hintergrundmusik, ergänzt durch ein professionelles AI-Voiceover für eine prägnante Präsentation, unter Nutzung der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen und anpassbaren Vorlagen & Szenen.

Video Generieren